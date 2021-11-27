İzmir’de feribot ücretlerine zam

Körfezde toplu ulaşımı sağlayan İzmir Büyükşehir Belediyesi şirketi İZDENİZ AŞ, feribot tarifesinde güncellemeye gitti. Zamlı tarifeler, 28 Kasım Pazar gününden itibaren geçerli olacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı İZDENİZ AŞ, akaryakıt fiyatlarına gelen zamların ardından fiyatları güncelleme kararı aldı. Otomobil geçiş ücreti 23 TL’den 25 TL’ye çıkarıldı. Araç içinde bulunan sürücü ve ücretsiz geçiş hakkına sahip vatandaşlar dışındaki yolculardan alınan 1 TL’lik ücret değişmedi. Minibüs/kamyonet geçiş ücreti 45 TL’den 50 TL’ye, otobüs/kamyon geçiş ücreti 80 TL’den 100 TL’ye, motosiklet geçiş ücreti 12 TL’den 14 TL’ye, TIR geçiş ücreti 170 TL’den 200 TL’ye, midibüs geçiş ücreti ise 60 TL’den 70 TL’ye yükseldi. Ulaşım Koordinasyon Merkezi’nce (UKOME) onaylanan zamlı tarifeler, 28 Kasım Pazar gününden itibaren geçerli olacak.