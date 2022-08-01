İzmir Valiliğinden yıkım kararı verilen lise hakkında açıklama

İzmir Valiliği, deprem inceleme protokolü çerçevesinde yıkım kararı verilen Atakent Anadolu Lisesinin önceki eğitim öğretim yıllarında olduğu gibi mevcut arsa üzerine inşa edileceğini, eğitim öğretim hizmeti dışında başka bir hizmete tahsisi ve üçüncü kişilere devrinin söz konusu olmadığını açıkladı.

İzmir Valiliği, bir gazetede yer alan Atakent Anadolu Lisesi haberine ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, İzmir’de 2020 yılındaki deprem öncesinde Milli Eğitim Bakanlığının merkezden yürüttüğü depremsel incelemeler sonucunda 83 okulun yık-yap çerçevesine alındığı, akabinde 83 okulun tahliye edilerek yapım ihale işlerinin hemen başlatıldığı belirtildi. Deprem sonrasında ise 30 okulda hasar tespiti yapıldığı ve gerekli incelemelerin ardından tahliye işlemlerinin gerçekleştirildiği belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Ayrıca 9 okulumuz ile ilgili üniversitelerce yapılan incelemeler sonucunda yıkım kararı alınmıştır. Yık-yap dahilinde toplam 122 okulumuzdan 17’sinin yapımı tamamlanarak eğitim öğretime kazandırılmıştır. 47 okulun yapımı ise devam etmektedir. Geriye kalan 48 okulumuzdan 20’si için ilgili belediyelere ruhsat başvurusu yapılmıştır. 28 okulumuzun proje çalışmaları ise devam etmektedir. Yık-yap haricinde de 24 okul 2020-2021 yılları arasında eğitime kazandırılmıştır. Güçlendirme çerçevesinde 3 okulumuzun işlemleri tamamlanmıştır. Güçlendirme çalışmalarının devam ettiği 10 okulumuz Eylül 2022 içerisinde teslim alınacaktır. 13 okulumuzun iş ve işlemleri ise Aralık 2022 tarihine kadar tamamlanacaktır."

Karşıyaka’daki Atakent Anadolu Lisesi için Milli Eğitim Bakanlığının merkezden yürüttüğü depremsel inceleme protokolü çerçevesinde yıkım kararı verildiği kaydedilen açıklamada, "Hemen ardından mevcut arazi üzerinde yeni 32 derslikli Atakent Anadolu Lisesi devlet yatırım programına tanımlanmış, yeni vaziyet plan ve mimari projeler çalışılarak, kitle tasdiki ve TUS dosyası ile birlikte Karşıyaka Belediye Başkanlığına 6 Temmuz 2022 tarihli ve 53439207 sayılı yazımız ile ruhsat başvurusunda bulunulmuştur. Şantiye ruhsatı düzenlemesi akabinde kısa süre içerisinde yeni okul yapımı için ihale süreci başlatılacaktır. Ayrıca projenin statik disiplinlerinin oluşturulması için zemin etüdü ihale süreci de başlatılmıştır. Atakent Anadolu Lisesi önceki eğitim öğretim yıllarında olduğu gibi mevcut arsa üzerine inşa edilecek olup, eğitim öğretim hizmeti dışında başka bir hizmete tahsisi ve üçüncü kişilere devri söz konusu değildir" denildi.