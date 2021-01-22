banner363

banner380

banner396

banner403

banner420

Son Dakika
Tosuncuk Brezilya'da ortaya çıktı
Tosuncuk Brezilya'da ortaya çıktı
Elon Musk kazanana 100 milyon dolar verecek
Elon Musk kazanana 100 milyon dolar verecek
Hiçbir vatandaşımızın sokakta yatmasını kaldıramayız
Hiçbir vatandaşımızın sokakta yatmasını kaldıramayız
KKTC'de 5.3 büyüklüğünde deprem
KKTC'de 5.3 büyüklüğünde deprem

İzmir sallanıyor, bölgede deprem fırtınası yaşanıyor

İzmir’in Seferihisar açıklarında meydana gelen 4,5 şiddetindeki depremi değerlendiren İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAUM) Müdürü ve Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Sözbilir, bölgede deprem fırtınası yaşandığını söyledi. Sözbilir ayrıca, bölgede şiddeti 4,5-5 arası değişebilecek artçı depremlerin yaşanabileceğinin de altını çizdi.

Genel 22.01.2021, 09:50
1
İzmir sallanıyor, bölgede deprem fırtınası yaşanıyor

İzmir’in Seferihisar açıklarında meydana gelen 4,5 şiddetindeki depremi değerlendiren İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAUM) Müdürü ve Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Sözbilir, bölgede deprem fırtınası yaşandığını söyledi. Sözbilir ayrıca, bölgede şiddeti 4,5-5 arası değişebilecek artçı depremlerin yaşanabileceğinin de altını çizdi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Ege Denizi’nde dün saat 02.37’de merkez üssü Seferihisar açıklarında 4,5 şiddetinde deprem meydana geldi. Seferihisar’a 21.44 kilometre uzaklıkta meydana gelen depremin derinliği 6.91 kilometre olarak ölçüldü. İzmir ve Manisa’da hissedilen depremde, ilk belirlemelere göre herhangi bir hasar meydana gelmezken, saat 02.28’de 3,9, 02.31’de 3,0 büyüklüğünde olmak üzere iki ayrı deprem daha meydana geldi.

"Artçı deprem sınıfında değerlendirebiliriz"

Sabah saatlerinde meydana gelen depremle ilgili değerlendirmede bulunan İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAUM) Müdürü ve Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Sözbilir, bu depremin 30 Ekim’de yaşanan 6,6 şiddetindeki depremin artçısı olduğunu söyledi. Prof. Dr. Sözbilir, "Son 24 saatte yaşanan depremleri biliyorsunuz. Sabah saat 02.37’de 4,5 büyüklüğünde bir deprem yaşadık. Depremden önce de sonra da artçı depremler vardı bu bölgede. Bu depremler aslında Samos fayının artçı depremleri sınıfında değerlendirilebilir. Uluslararası istasyonların da odak mekanizma çözümleri çıkmış durumda. Kırılan bu fay parçası doğu-batı uzanımlı ve kuzey eğimli dediğimiz normal bir mekanizmasında deprem üretmiş oldu. Bu da Samos fayına uygun bir deprem. Dolayısıyla artçı deprem sınıfında değerlendirebiliriz. Ama 30 Ekim depreminden bu güne geçen 2,5 aylık süreci düşündüğümüzde bunların içinde artçı olmayan depremlerde var. Bu depremlerin bir kısmı hem Samos fayının hem batısındaki hem doğusundaki hem de kuzeyindeki faylardan kaynaklanmış durumda. Dolayısıyla bu bölgede denizin altındaki fayların birbirlerini tetiklediğini söyleyebiliriz" dedi.

"Belli dönemlerde deprem fırtınası yaşanacak bu bölgede"

Geçtiğimiz yıl Manisa’nın Akhisar ve Kırkağaç ilçelerini etkileyen depremle aynı özellikte bir deprem olduğunu söyleyen Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Samos faylarında da aynı özelliklerin yer aldığını ve bir deprem fırtınasının yaşanabileceğinin altını çizdi. Sözbilir, "Bu tetiklenme bu şekilde geliştiği için belli dönemlerde deprem fırtınaları yaşayabiliriz. Dün gece yaşadığımız depremde buna örnek bir olaydı. Hem normal fay hem de doğrultu atımlı faylar birlikte çalışarak bu depremi üretmeye başladığı için belli dönemlerde deprem fırtınası yaşanacak bu bölgede. Benzer durum Akhisar depremlerinde de olmuştu. Akhisar depremleri geçen yıl 22 Ocak’ta gerçekleşmişti. Üzerinden 1 yıl geçmesine rağmen hala orada depremler oluyor. Bugüne kadar 9 bine yakın deprem oldu ve çok sayıda deprem fırtınası yaşandı. Benzer özellikler şu anda burada da yaşanıyor" sözlerine yer verdi.

"Yakın gelecekte 4,5 - 5 şiddeti arası artçı depremler olması gerekiyor"

Yakın gelecekte şiddeti 4,5 ila 5 arası değişen artçı depremlerin olabileceğini söyleyen Sözbilir, "Bu bölgede sadece Samos fayını düşündüğümüzde bir ana şok yaşandı. 6,6’lık bu ana şokun artçılarını düşündüğümüzde 5 şiddetine kadar çıkabilir bu sarsıntılar. Artçı deprem dağılımını incelediğimizde bazı yerlerde sismik boşluklar olduğunu görüyoruz. Yani yakın gelecekte 4,5 - 5 şiddeti arası artçı depremler olması gerekiyor. Bu da yakın bir zamanda gerçekleşecektir. Daha büyük depremlerin de olma ihtimali her zaman var. Ama bunların ne zaman olacağını hiç bir zaman söyleyemeyiz. Artçı depremleri bekliyoruz ama bunun hemen olması da gerekmiyor. 7-8 ay sonra da olabilir bu. Elazığ Depremi’nde aynı şeyleri yaşadık. Geçtiğimiz yıl 24 Ocak’ta deprem olmasına rağmen, geçtiğimiz günlerde şiddeti 5’i bulan artçılarını görebildik. Dolayısıyla birkaç ay sonra da yine böyle deprem fırtınaları şeklinde artçı depremler gelişebilir" açıklamasında bulundu.

"Panik yaşamaya gerek yok"

Vatandaşların artçı depremler dolayısıyla panik yaşamaması gerektiğini söyleyen Sözbilir, "Panik yaşamaya gerek yok çünkü bu büyüklükte artçı depremler yaşanacaktır. Depremin büyüklüğü 5’e kadar da ulaşabilir. Dolayısıyla bu büyüklükte depremlerde normal şartlarda can veya mal kaybı beklenmez zaten. Sadece bu sarsıntıyı hissedeceğiz. Önemli olan panik yapmamak. Sarsıntıyı hissettiğimizde kendimizi pencereden atmamamız gerekiyor" diye konuştu.
Yorumlar (0)
banner422
10°
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 19 41
2. Fenerbahçe 19 39
3. Galatasaray 19 36
4. Gaziantep FK 19 34
5. Alanyaspor 19 31
6. Hatayspor 19 31
7. Trabzonspor 19 30
8. Karagümrük 19 27
9. Malatyaspor 19 27
10. Göztepe 19 25
11. Antalyaspor 19 25
12. Sivasspor 19 24
13. Rizespor 19 24
14. Başakşehir 19 23
15. Konyaspor 19 22
16. Kasımpaşa 19 22
17. Kayserispor 19 19
18. Gençlerbirliği 19 19
19. Ankaragücü 19 18
20. Erzurumspor 20 17
21. Denizlispor 19 14
Takımlar O P
1. Giresunspor 17 35
2. İstanbulspor 17 34
3. Samsunspor 17 33
4. Altay 17 32
5. Adana Demirspor 17 31
6. Tuzlaspor 17 30
7. Ankara Keçiörengücü 17 28
8. Altınordu 17 28
9. Bursaspor 17 27
10. Bandırmaspor 17 24
11. Adanaspor 17 21
12. Ümraniye 17 20
13. Boluspor 17 19
14. Menemen Belediyespor 17 16
15. Balıkesirspor 17 16
16. Akhisar Bld.Spor 17 13
17. Ankaraspor 17 9
18. Eskişehirspor 17 3
Takımlar O P
1. M. United 19 40
2. Man City 18 38
3. Leicester City 19 38
4. Liverpool 19 34
5. Tottenham 18 33
6. Everton 17 32
7. West Ham 19 32
8. Chelsea 19 29
9. Southampton 18 29
10. Arsenal 19 27
11. Aston Villa 16 26
12. Leeds United 18 23
13. Crystal Palace 19 23
14. Wolverhampton 19 22
15. Newcastle 18 19
16. Burnley 18 19
17. Brighton 19 17
18. Fulham 18 12
19. West Bromwich 19 11
20. Sheffield United 19 5
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 17 44
2. Real Madrid 18 37
3. Barcelona 18 34
4. Villarreal 19 33
5. Sevilla 18 33
6. Real Sociedad 19 30
7. Granada 19 28
8. Real Betis 19 26
9. Cádiz 19 24
10. Getafe 18 23
11. Celta de Vigo 19 23
12. Levante 18 22
13. Athletic Bilbao 18 21
14. Valencia 19 20
15. Eibar 19 19
16. Real Valladolid 19 19
17. Deportivo Alaves 19 18
18. Elche 17 17
19. Osasuna 19 16
20. Huesca 19 12