İzmir Ödemiş’e lapa lapa kar yağdı

İzmir’in Ödemiş ilçesi Bozdağ Mahallesi’ne lapa lapa kar yağdı. Kış turizminin uğrak yerlerinden biri olan Bozdağ’da, kartpostallık görüntüler oluştu.

Ödemiş’in Bozdağ Mahallesi, hava sıcaklığının eksi derecelere düşmesiyle birlikte beyaza büründü. Lapa lapa kar yağışının olduğu bölge, kartpostallık görüntüler oluşturdu. Bozdağ Kayak Merkezinin de yer aldığı Bozdağ Mahallesi, ziyaretçilerin de akınına uğradı. İzmir kent merkezinde kara hasret olan vatandaşlar, yarıyıl tatilini de fırsat bilerek çocukları ile birlikte soluğu Bozdağ’da aldı. Kar nedeniyle, evlerin çatıları ile ağaç ve otomobillerin üzerinin karla örtüldüğü görüldü.