İzmir, Gaziantepli depremzedelere kucak açıyor

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkez üssü olmak üzere bölgedeki birçok ili etkileyen şiddetli depremlerin ardından yaraları sarmak için çalışmalar süratle başlatılırken, 2020 yılındaki depremle acı bir tecrübe yaşayan İzmir ilk etapta 4 bin Gaziantepli depremzedeyi misafir edecek.

Tüm Türkiye’yi üzüntüye boğan depremlerde evsiz kalan bölge halkı, belirlenen illerde misafir edilecek. 2020 yılında deprem yaşayan ve acı bir tecrübe atlatan İzmir’in konuğu ise Gaziantepli depremzedeler olacak.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının 6 Şubat tarihli emriyle 10 ilde tahliye talebinde bulunan vatandaşların tahliye edilmesine karar verildi. Bu çerçevede Gaziantep’teki deprem kriz merkezince İzmir’e yönlendirilecek olan vatandaşlar için kentte 4 bin kişilik kapasiteyle konaklama imkanı oluşturuldu. İzmir’deki kamu kurumlarının misafirhanelerinde, çeşitli otellerde ve konteyner kentte Gaziantep’ten gelen depremzedeler misafir edilecek.

Köşger: "Devletimizin imkanlarını seferber ettik"

Asrın en büyük felaketlerinden biri olarak nitelendirilen deprem sonrası İzmir’de birlik ve beraberlik içinde hızlıca yol alındığının altını çizen İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, “Gaziantep Deprem Kriz Merkezi ile koordine halinde 4 bin depremzede vatandaşımızı ilk etapta İzmir’de misafir etmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu anlamda devletimizin imkanlarını seferber ettik” dedi.