İzmir Çiğli’yi vuran yağış sonrası esnaftan belediyelere isyan

İzmir’in Çiğli ilçesinde, etkili olan sağanak yağış caddeleri sular altında bırakırken, bazı iş yerlerini su bastı. Çiğli Belediyesine isyan eden esnaflar ise “Koskoca Çiğli’de mazgal yok. Burası Çiğli, burada kimse önlem almaz” diye konuştu.

Sağanak yağış, İzmir kent genelinde etkili olurken, Çiğli ilçesinde ise cadde ve sokakları adeta göle çevirdi. Bazı vatandaşlar, dizine kadar su birikintisinde yürürken, bölgedeki iş yerlerini de su bastı. İşyerini su basan esnaflardan Ulaş Bingöl, Çiğli Belediyesine tepki göstererek, “Burada altyapı eksikliği ve belediyenin sorumsuzluğu var. Araçlar da hızlı gidince su iyice taşıyor ve biz mağdur oluyoruz. Yarın bu parkeler şişecek ve bize masraf çıkacak” dedi.

Yağmurun sadece 10 dakika yağdığını ve işyerini su bastığını söyleyen Saffet Akan ise “Burada belediyenin suçu var. Burayı kapatsalar bu sıkıntıyı yaşamayacaktık. Mazgal da yok zaten koskoca Çiğli’de. Burası Çiğli, burada kimse önlem almaz” diye konuştu.

“Belediye buradaki ızgarayı kapattı”

Her sene aynı sorunla karşı karşıya kaldıklarını söyleyen esnaflardan Yüksel Beytaş da “Belediye buradaki ızgarayı kapattı. Her yerden gelen su buraya doluyor. Eczacı komşumla birlikte her sene dükkanlardan su atıyoruz. Belediye görevlileri temizlik yaptı ama bu yeterli değil. Tek ızgara olduğu için kaldırmıyor” dedi.