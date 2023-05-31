İzmir Çiğli’yi vuran yağış sonrası esnaftan belediyelere isyan
İZMİR’İN ÇİĞLİ İLÇESİNDE, ETKİLİ OLAN SAĞANAK YAĞIŞ CADDELERİ SULAR ALTINDA BIRAKIRKEN, BAZI İŞ YERLERİNİ SU BASTI. ÇİĞLİ BELEDİYESİNE İSYAN EDEN ESNAFLAR İSE “KOSKOCA ÇİĞLİ’DE MAZGAL YOK. BURASI ÇİĞLİ, BURADA KİMSE ÖNLEM ALMAZ” DİYE KONUŞTU.
İzmir’in Çiğli ilçesinde, etkili olan sağanak yağış caddeleri sular altında bırakırken, bazı iş yerlerini su bastı. Çiğli Belediyesine isyan eden esnaflar ise “Koskoca Çiğli’de mazgal yok. Burası Çiğli, burada kimse önlem almaz” diye konuştu.
Sağanak yağış, İzmir kent genelinde etkili olurken, Çiğli ilçesinde ise cadde ve sokakları adeta göle çevirdi. Bazı vatandaşlar, dizine kadar su birikintisinde yürürken, bölgedeki iş yerlerini de su bastı. İşyerini su basan esnaflardan Ulaş Bingöl, Çiğli Belediyesine tepki göstererek, “Burada altyapı eksikliği ve belediyenin sorumsuzluğu var. Araçlar da hızlı gidince su iyice taşıyor ve biz mağdur oluyoruz. Yarın bu parkeler şişecek ve bize masraf çıkacak” dedi.
Yağmurun sadece 10 dakika yağdığını ve işyerini su bastığını söyleyen Saffet Akan ise “Burada belediyenin suçu var. Burayı kapatsalar bu sıkıntıyı yaşamayacaktık. Mazgal da yok zaten koskoca Çiğli’de. Burası Çiğli, burada kimse önlem almaz” diye konuştu.
“Belediye buradaki ızgarayı kapattı”
Her sene aynı sorunla karşı karşıya kaldıklarını söyleyen esnaflardan Yüksel Beytaş da “Belediye buradaki ızgarayı kapattı. Her yerden gelen su buraya doluyor. Eczacı komşumla birlikte her sene dükkanlardan su atıyoruz. Belediye görevlileri temizlik yaptı ama bu yeterli değil. Tek ızgara olduğu için kaldırmıyor” dedi.