İzmir Büyükşehir Belediyesi binası yıkımının yüzde 40’ı tamamlandı

30 Ekim 2020’de İzmir’in Seferihisar açıklarında meydana gelen 6.6’lık depremde zarar gören İzmir Büyükşehir Belediyesi ana hizmet binasındaki yıkım işlemlerinin yüzde 40’ı tamamlandı. Yıkım çalışmaları ise çevreye rahatsızlık vermemek amacıyla gece yapılıyor.

İzmir’de 30 Ekim 2020’de meydana gelen 6.6’lık depremde zarar gören İzmir Büyükşehir Belediyesi ana hizmet binasının yıkımı devam ediyor. Çalışmalarda yıkımın yaklaşık yüzde 40’ı tamamlanırken, 38 yıl hizmet veren binanın yıkımında çalışmalar, gürültü ve çevre kirliliği yaşanmaması amacıyla saat 21.00’da başlayıp, 05.00’te bitiyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ana hizmet binasının projelerine, 1966 yılında açılan mimari proje yarışması ile karar verilmişti. 1968 yılında temeli atılan ve yapımı 12 yıl süren İzmir Büyükşehir Belediyesi binası, 1982 yılında bitirilerek belediyenin hizmetine girmişti. 38 yıl hizmet veren binada son belediye başkanlığını ise Tunç Soyer yapmış oldu.