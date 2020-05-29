İstanbul’un Fethinin 567. yılı törenle kutlanıyor

İstanbul'un Fethi'nin 567. yıl dönümü, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı özel programlarla kutlanıyor.

HUBER KÖŞKÜ’NDEKİ ERDOĞAN İÇİN SELAMLAMA TÖRENİ

Programa göre ilk olarak, Gençlik ve Spor Bakanlığı himayesinde Türkiye Yelken Federasyonu tarafından “29 Mayıs İstanbul Boğazı Fetih Saygı Geçişi Etkinliği” gerçekleştirdi. Etkinlikte, Türk bayraklı tekneler, Huber Köşkü'nün önünden geçerken Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı da selamladı.

TOPKAPI ÖNÜNDE MEHTERAN KONSERİ

İstanbul’un Fethi’nin 567. yılı etkinlikleri kapsamında İstanbul Valiliği tarafından tarafından Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği-Arslanbek Sultanbekov ortak konseri düzenlenecek. 18:00'da İstanbul Valiliği tarafından Topkapı Sarayı önünde Kur'an-ı Kerim tilaveti, kılıç kalkan gösterisi ve mehteran konseri gerçekleştirilecek.

SOSYAL MEDYADA ‘FETİH ÖZEL’ KONSERİ

19:00'da Cumhurbaşkanlığı ve İletişim Başkanlığı Youtube kanallarında ve sosyal medya hesaplarında yayınlanacak “İstanbul'un Fethi Özel Konser Programı”nda ise Esat Kabaklı, Mustafa Yıldızdoğan ve İbrahim Sadri sahne alacak.

FETİH KUPASI DÜZENLENİYOR

19:00'da ayrıca Okçular Vakfı'nın Fetih Kupası etkinliği olacak. Kur'an-ı Kerim Tilaveti ve Fetih Duası ile başlayacak etkinlikte, Geleneksel Türk Okçuluğu Puta, Klasik Yay ve Makaralı Yay finalleri ödül töreninin yanı sıra Türkiye genelinde yapılan “İstanbul'un Fethi” temalı şiir okuma yarışması birincisinin video gösterimi de yapılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da 20:53'te etkinliğe video konferans ile hitap edecek. Etkinlikte, mehteran takımı, ışık gösterisi ve havai fişek şöleni de olacak.

AYASOFYA’DA FETİH SURESİ

Fetih coşkusu 21:30'da Kültür ve Turizm Bakanlığının düzenlediği Fetih Şöleni ile Ayasofya'da devam edecek. İletişim Başkanlığı’nın açıklamasına göre Ayasofya içinde Fetih Suresi tilavetiyle devam edecek programda, Fetih Duası da yapılacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video konferans ile katılacağı programda, Ayasofya'nın önüne kurulan bir platformda İstanbul'un fethi temalı mapping gösterisi de yapılacak. Fetih Şöleni, Tarihi Yarımada'dan havai fişek gösterisi ile sona erecek.

Tüm program, Cumhurbaşkanlığı ve İletişim Başkanlığı Youtube kanalları ile sosyal medya hesaplarından ve televizyon kanallarından canlı olarak izlenebilecek.

Fetih Duası'nın okunacağı Ayasofya görüntülendi