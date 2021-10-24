İstanbullular pazar gününe yağmurla uyandı

İstanbul Anadolu Yakası’nda sabah saatlerinden itibaren yağış etkili olmaya başladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü geçtiğimiz gün açıklama yaparak, Marmara, Batı Karadeniz, İç Ege’nin kuzeyi, İç Anadolu’nun kuzeybatısı ve Orta Karadeniz’in batısının sağanak yağışlı olacağını belirtmişti. Hava sıcaklığının Marmara bölgesinde mevsim normallerinin 1-3 derece altında seyredeceği kaydedilmişti.

İstanbul Anadolu Yakası’nda da sabahın ilk saatlerinden itibaren yağış etkili olmaya başladı. Birçok ilçede etkili olan yağış öğle saatlerine kadar sürerken, meteorolojinin uyarılarını dikkate alan bazı vatandaşların şemsiyeyle dışarı çıkarak yağmura hazırlıklı olduğu görüldü.