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İstanbul’da kısıtlamaya dakikalar kala trafik yoğunluğu
İstanbul’da saat 21.00’de başlayacak sokağa çıkma kısıtlamasına dakikalar kala oluşan trafik yoğunluğu havadan görüntülendi.
Genel 15.01.2021, 20:46
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İstanbul’da saat 21.00’de başlayacak sokağa çıkma kısıtlamasına dakikalar kala oluşan trafik yoğunluğu havadan görüntülendi.İstanbul’da saat 21.00’de başlayacak ve 17 Ocak Pazartesi 05.00’te sona erecek kısıtlama öncesi evlerine dönmek isteyen vatandaşlar trafikte yoğunluk oluşturdu. D-100 karayolunun bazı bölgelerinde trafik nedeniyle vatandaşlar uzun süre araçlarında beklemek zorunda kaldı. Yoğun trafik drone ile havadan görüntülendi.
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