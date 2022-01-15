İstanbul’da kar yağış etkili olmaya başladı

İstanbul’un yüksek kesimlerinde akşam saatlerinde kar yağışı etkili olmaya başladı.

İstanbul’un yüksek kesimlerinde akşam saatlerinde kar yağışı etkili olmaya başladı. Sultangazi, Başakşehir, Arnavutköy, Avcılar, Esenyurt gibi ilçelerde kar yağışı yoğun bir şekilde etkili oldu. Yoğun kar yağışı kısa süre içerisinde arabaların üzerini beyaza bürüdü.

Kar yağışının çok olduğunu söyleyen Ramazan Sezer Yaman, “Arnavutköy Haraççı burası, burada kar yağıyor. Dakikalar içinde arabaların üzeri bembeyaz oldu. Bu sefer çok yağıyor, ben askerdeydim, ilk defa bu kadar kar yağışı görüyorum” dedi.

Kar yağışını görünce sokağa çıktığını söyleyen Sevilay Yaman ise, “Seneler sonra ilk defa kar yağdı. Ailecek karın tadını çıkarmak için çıktık sokaklara. Kar topu oynamak istiyoruz ama daha o kadar birikmedi. Umarım böyle devam eder ve birikir ki, bizde mutlu bir şekilde kar topu oynarız. Her yer bembeyaz oldu, beklenen o görüntü geldi sonunda” diye konuştu.