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İstanbul’da kar
İstanbul’da Büyükçekmece ve Beylikdüzü bölgesinde aralıklara kar yağışı etkili olmaya başladı. E-5 karayolu Edirne istikametinde yağış nedeniyle trafik yoğunluğu oluştu.
Genel 27.01.2021, 10:37
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İstanbul’da Büyükçekmece ve Beylikdüzü bölgesinde aralıklara kar yağışı etkili olmaya başladı. E-5 karayolu Edirne istikametinde yağış nedeniyle trafik yoğunluğu oluştu.Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından İstanbul’da kar yağışı etkisini arttırmaya başladı. Kar yağışı Büyükçekmece ve Beylikdüzü bölgesinde aralıklara yağarken, E-5 karayolu Edirne istikametinde yağış nedeniyle trafik yoğunluğu oluştu.