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İstanbul’da İsrail Konsolosluğu önünde Mescid-i Aksa eylemi

-İstanbul’da İsrail Konsolosluğu önünde Mescid-i Aksa eylemi

Genel 11.05.2021, 01:47
İstanbul’da İsrail Konsolosluğu önünde Mescid-i Aksa eylemi

-İstanbul’da İsrail Konsolosluğu önünde Mescid-i Aksa eylemi

İstanbul’da vatandaşlar, İsrail Konsolosluğu önünde Mescid-i Aksa’ya yapılan saldırıyı protesto etti.

İstanbul’da vatandaşlar, İsrail devletinin Filistinlere yönelik saldırılarını protesto etmek için İsrail Başkonsolosluğu önüne geldi. Bayrak ve pankartlarla yürüyerek konsolosluk önüne gelen vatandaşlar, sloganlar atarak İsrail’e tepkilerini gösterdi. Polis ekiplerinin güvenlik önlemi aldığı protestolar sürüyor.
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