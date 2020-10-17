banner413

banner409

banner389

banner403

Son Dakika
AKP İstanbul Milletvekili Markar Esayan hayatını kaybetti...
AKP İstanbul Milletvekili Markar Esayan hayatını kaybetti...
Youtube'dan skandal hareket!
Youtube'dan skandal hareket!
Kasko şirketi aileyi mağdur etti
Kasko şirketi aileyi mağdur etti
Herkesin Digiturk'ü iptal etme hakkı doğdu!
Herkesin Digiturk'ü iptal etme hakkı doğdu!

İstanbul’da gökkuşağı sürprizi

İSTANBUL’DA ETKİLİ OLAN YAĞMURUN ARDINDAN HAVADA OLUŞAN GÖKKUŞAĞININ EŞSİZ MANZARASI KENDİNE HAYRAN BIRAKTI.

Genel 17.10.2020, 18:20
3
İstanbul’da gökkuşağı sürprizi

İstanbul’da etkili olan yağmurun ardından havada oluşan gökkuşağının eşsiz manzarası kendine hayran bıraktı.

İstanbul’da yağışlı hava akşam saatlerinde kısa süreli etkili oldu. Kent genelinde etkili olan kısa süreli yağışın ardından gökyüzünde gökkuşağı belirdi. Megakentin birçok noktasından görünen gökkuşağının güzelliği kendine hayran bıraktı.

Yorumlar (0)
banner417
banner388
21°
parçalı bulutlu
banner378
Namaz Vakti 17 Ekim 2020
İmsak 05:46
Güneş 07:11
Öğle 12:54
İkindi 15:57
Akşam 18:28
Yatsı 19:47
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 4 10
2. Fenerbahçe 4 8
3. Karagümrük 4 7
4. Galatasaray 4 7
5. Erzurumspor 4 7
6. Antalyaspor 4 7
7. Sivasspor 4 7
8. Hatayspor 4 7
9. Göztepe 4 6
10. Konyaspor 4 6
11. Kasımpaşa 4 6
12. Kayserispor 5 6
13. Çaykur Rizespor 5 5
14. Trabzonspor 5 5
15. Malatyaspor 5 5
16. Gençlerbirliği 3 4
17. Beşiktaş 4 4
18. Başakşehir 5 4
19. Gaziantep FK 4 3
20. Denizlispor 4 2
21. Ankaragücü 4 1
Takımlar O P
1. İstanbulspor 5 12
2. Altay 5 10
3. Ankara Keçiörengücü 5 10
4. Adanaspor 5 9
5. Altınordu 5 9
6. Tuzlaspor 4 8
7. Adana Demirspor 5 8
8. Samsunspor 5 8
9. Giresunspor 4 7
10. Balıkesirspor 4 6
11. Bandırmaspor 5 5
12. Akhisar Bld.Spor 4 4
13. Bursaspor 4 4
14. Ümraniye 5 4
15. Ankaraspor 4 3
16. Eskişehirspor 5 3
17. Boluspor 4 1
18. Menemen Belediyespor 4 1
Takımlar O P
1. Everton 5 13
2. Liverpool 5 10
3. Aston Villa 3 9
4. Leicester City 4 9
5. Arsenal 5 9
6. Chelsea 5 8
7. Tottenham 4 7
8. Leeds United 4 7
9. Newcastle 4 7
10. Man City 4 7
11. Southampton 5 7
12. West Ham 4 6
13. Crystal Palace 4 6
14. Wolverhampton 4 6
15. Brighton 4 3
16. M. United 3 3
17. West Bromwich 4 1
18. Burnley 3 0
19. Sheffield United 4 0
20. Fulham 4 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 5 10
2. Cádiz 6 10
3. Granada 5 10
4. Real Betis 5 9
5. Atletico Madrid 4 8
6. Real Sociedad 5 8
7. Villarreal 5 8
8. Barcelona 3 7
9. Sevilla 4 7
10. Getafe 4 7
11. Valencia 5 7
12. Osasuna 4 6
13. Celta de Vigo 6 5
14. Eibar 5 4
15. Huesca 5 4
16. Elche 3 4
17. Deportivo Alaves 5 4
18. Levante 4 3
19. Athletic Bilbao 4 3
20. Real Valladolid 5 2