İstanbul Valisi Yerlikaya: ”İstanbul’da toplam 2 milyon 814 bin 919 doz aşı yapıldı"

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul’da toplam 2 milyon 814 bin 919 doz Covid-19 aşısı yapıldığını açıkladı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul’da yapılan aşılama oranlarıyla ilgili sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Yerlikaya açıklamasında, “İstanbul’umuzda toplam 2 milyon 814 bin 919 olmak üzere, 1. doz 1 milyon 661 bin 10, 2. doz 1 milyon 153 bin 909 aşı yapıldı. 65 yaş ve üstü büyüklerimizin aşı olma oranı yüzde 81,2’ye ulaştı. 15 gün gibi kısa bir sürede 60-64 yaş grubundaki vatandaşlarımızın yüzde 46,4’üne aşı yapıldı. Mücadelede en büyük gücümüz” ifadelerini kullandı.