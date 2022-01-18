İstanbul Valiliğinden Hrant Dink’in ölüm yıldönümü nedeniyle kapatılacak güzergahlarla ilgili açıklama

İstanbul Valiliğinden gazeteci Hrant Dink’in ölüm yıl dönümü sebebiyle alınan tedbirler kapsamında kapatılacak yollarla ilgili açıklama yapıldı.

İstanbul Valiliği, gazeteci Hrant Dink’in ölüm yıl dönümü sebebiyle alınan tedbirler kapsamında yarın bazı yolların saat 11.00’den itibaren trafiğe kapatılacağını duyurdu. Yapılan açıklamada kullanılacak alternatif güzergahlar da belirtildi.

Trafiğe kapatılacak yollar:

- Halaskargazi Caddesi

- Tavukçu Feti Sokak

- Saksı Sokak (Ergenekon Cadde Girişi)

- Pangaltı 2236 Nolu ışıklar

- Özgür Sokak Şişli İstikameti

- Zafer Sokak Şişli İstikameti

Alternatif Güzergahlar:

- Taksimden gelen akım Valikonağı Caddesi’ne yönlendirilecektir.

- Şişli’ye gitmek isteyen sürücü ve yayalar, Valikonağı ve Rumeli Caddesi Osmanbey kavşağından Şişli istikametine yönlendirilecektir.

- Şişli istikametinden gelen akım ise Osmanbey kavşağından Ergenekon Caddesi istikametine yönlendirilecektir.