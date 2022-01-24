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İstanbul Havalimanı’nda uçuşlar saat 18.00’a kadar durduruldu. Yetkililerin saat 16.00’da yağış durumunu dikkate alarak yeniden değerlendirme yapacağı öğrenildi.
İstanbul Havalimanı’nda uçuşlar saat 18.00’e kadar durduruldu. Yetkililerin saat 16.00’da yağış durumunu dikkate alarak yeniden değerlendirme yapacağı öğrenildi.
İstanbul Havalimanı’nda uçuşlar saat 18.00’e kadar durduruldu. Yetkililerin saat 16.00’da yağış durumunu dikkate alarak yeniden değerlendirme yapacağı öğrenildi.
Genel 24.01.2022, 14:25
İstanbul Havalimanı’nda uçuşlar saat 18.00’e kadar durduruldu. Yetkililerin saat 16.00’da yağış durumunu dikkate alarak yeniden değerlendirme yapacağı öğrenildi.