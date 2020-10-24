İstanbul Havalimanı ‘Sıfır Atık Belgesi' aldı

İGA'dan yapılan açıklamaya göre, İstanbul Havalimanı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın sürdürülebilir çevre ve sürdürülebilir kalkınma anlayışı ile hayata geçirilen ‘Sıfır Atık’ projesi kapsamında ’Sıfır Atık Belgesi’ne layık görüldü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İGA Havalimanı İşletmesi İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kadri Samsunlu, İstanbul Havalimanı’ndaki tüm süreçleri çevre ve sürdürülebilirlik politikalarına uygun şekilde tasarladıklarını söyledi. Sıfır atık prensipleri bakımından maksimum tasarrufu sağlamayı hedeflediklerine dikkat çeken Samsunlu, İstanbul Havalimanı’nda günde 100 ton atığın üretildiğini ve bunun yüzde 30’unun atık geri kazanıma gönderildiğini açıkladı.

‘Sıfır Atık’ stratejisi bakımından havalimanının açıldığı tarihten bu yana 1 milyon 310 bin ton daha az karbondioksit salımının gerçekleştiği ve 49 bin 500 ton daha az yakıt kullanıldığı bilgisini veren Samsunlu, yanı sıra 44 milyon 217 bin kilowatt daha az enerji tüketildiğini ve bu sayede bin 175 kilo daha az hammadde kullanılarak tasarruf sağlandığını söyledi.

"Hedefimiz, gelişmiş bir Türkiye ve yaşanabilir bir dünya"

Atıktan Sanata (Artwist) Projesi’yle havalimanı inşaatından çıkan 100 ton atıktan toplam 39 sanat eseri ortaya çıkardıklarını da belirten Kadri Samsunlu, şunları kaydetti: "Amerikan Yeşil Bina Konseyi tarafından LEED Gold sertifikası almaya hak kazandık ve bu sayede İstanbul Havalimanı ana terminal binası dünyanın en büyük LEED sertifikalı binası olarak tescillendi. Çöpün çevreye etkileri ve geri dönüşümün önemi konusunda toplumda farkındalık yaratmayı amaçlayan 'Farkında Mısın?' fotoğraf ve video yarışmasını Çöpüne Sahip Çık Vakfı iş birliği ile gerçekleştirdik. ‘Çevre Farkındalığı’ kapsamında toplum tabanlı geri dönüşüm projesi 'Kollekt' uygulamasının İstanbul Havalimanı’nda hayata geçmesini sağladık. Son olarak havacılık sektörüne örnek olacak şekilde ‘Sıfır Atık Belgesi’ alan ilk havalimanı olduğumuz için de çok mutluyuz. Bu başarı daha büyük hedefler için bizi motive ediyor. Şunun altını çizmek istiyorum, tüm bu çalışmaların özünde gelecek nesillere temiz, gelişmiş bir Türkiye ve yaşanabilir bir dünya bırakma isteğimiz yer alıyor. Çevre Dostu, bir havalimanı olarak bu hedef doğrultusunda yaşadığımız çevreye, ülkemize ve dünyaya katkı sağlayarak çalışmalarımızı sürdüreceğiz.” ifadelerini kullandı.