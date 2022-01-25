İstanbul Havalimanı ile şehir merkezi arasındaki ulaşım yeniden başladı

Şiddetli kar yağışından sonra yolların kapanması nedeniyle İstanbul Havalimanı ile şehir merkezi arasında duran ulaşım, sabah saatlerinden itibaren yeniden başladı.

İstanbul Havalimanı ile şehir merkezi arasında ulaşımı sağlayan Havaist, kar yağışının etkisini yitirmesi ve yolların açılmasının ardından bu sabah saatlerinden itibaren yeniden seferlere başladı. Uçuşları iptal olduğu için geceyi terminalde geçiren yolcular, yeniden şehre dönmek için servis araçlarına yoğun talep gösterince otobüslerin önünde uzun kuyruklar oluştu. Hizmet verilen tüm güzergahların da sorunuz şekilde gerçekleştirildiği öğrenildi.

Uçamayan yolcular geri dönüyor

Servis araçlarıyla şehre dönmek isteyen yolculardan Fidan Bilek, “Dün saat 14.00’ten beri havalimanındayız. Kademe kademe iptal edildi, bize de çok geç söylendi. Bilet değişimi yaptık, tekrar iptal edildi. Diyarbakır’a gidiyorduk. Dönemedik, bütün yollar kapalı hiçbir uçuş yok. Sanırım şu an Diyarbakır’da da durum çok kötü. Ne yatacak yer ne oturacak yer de kalmadı. Sonra bize karton ve AFAD’ın battaniyeleri dağıtıldı. Geceyi sıfır uykuyla terminalde geçirdik. Şimdi de otobüs bekliyoruz, sanırım Taksim’e kadar gidebileceğiz. Ondan sonra da taksi bulursak onla gideceğiz” dedi.

Uçuşu iptal olduğu için evine dönmek için geri dönen yolculardan Ahmet Envaşayan ise “Uçamadık, maalesef bütün uçuşlar iptal oldu. Dün öğleden sonra 16.30’dan beri havalimanındayız. Artık uçuşlar da olmadığı için tekrar evimize dönmeye çalışıyoruz. Allahtan Havaist var da tekrar şehir merkezine dönebileceğiz. Akşam dönemedik çünkü bütün yollar kapalıydı. Ancak bu saatte dönebilme imkanımız oldu. Evimize döneceğiz” şeklinde konuştu.