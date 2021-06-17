İstanbul Havalimanı aşı merkezinde havalimanı çalışanları aşılanmaya başladı

Korona virüsle mücadele kapsamında İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü İstanbul Havalimanı’da kurduğu aşı merkezinde, havalimanı çalışanlarına yönelik aşılama çalışmalarına başladı.

Korona virüs tedbirleri kapsamında aşılama çalışmaları sürüyor. Bu kapsamda İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü’nün İstanbul Havalimanı’nı Aşı Merkezi hizmete girdi. Bugün itibariyle havalimanı çalışanları, aşı terminaldeki aşı merkezine gelerek korona virüs aşısını olmaya başladı. Hastaneye gitmeye gerek kalmadan kısa süre içerisinde aşılarını olan çalışanlar, daha sonra mesailerine devam etti.

İstanbul Havalimanı’ndaki aşı uygulamasına ilişkin bilgi veren Arnavutköy İlçe Sağlık Müdürü Dr. Engin Bulut, “15 Haziran itibariyle sayın bakanımızın da açıkladığı üzere Sosyal Güvenlik Kurumu’na bağlı yaş sınırlaması olmadan bütün çalışanlarımıza aşı hakkı tanındı. Buna istinaden de İl Sağlık Müdürlüğümüzün planlaması dahilinde Arnavutköy ilçesindeki bütün fabrikalarda çalışan işçilerimize ve havalimanında çalışan işçilerimize yönelik aşılama çalışması başlattık. İstanbul Havalimanı, içerisinde 70 binden fazla işçinin ciddi istihdamı olan bir kurumumuz. Burada hem iş gücü kaybını önlemek hem de çalışan işçi kardeşlerimizin aşıya ulaşımının olabildiğince hızlı olması anlamında burada bir alan oluşturduk. Gayet konforlu kabinlerimiz var, hepsinin içerisinde sağlık personellerimiz var. Çalışan işçilerimizin önce gerekli kontrolleri yapılıyor. Aşı yaptırmasında herhangi bir sakınca yoksa ve aşı hakkı tanınmışsa arkadaşlarımız boş bir kabine yönlendiriyor ve aşılamaları yapılıyor. Gayet hızlı ve güzel bir uygulama, hedefimiz 70 bin personelin tamamını aşılamayı hedefliyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

Terminalde başlanan aşı uygulamasının kendilerine kolaylık sağladığını belirten havalimanı çalışanlarından Hakan Duran,“Çok süper ve kolay oldu, eli de hafifti inşallah faydasını görürüz. Burada olamasam randevu alıp günümü bekleyecektim o da uzun sürecekti. Böyle daha iyi oldu. Mesaim olduğu için akşam olacaktı, burası güzel işim de havalimanında, aşımızı olduk kurtulduk” şeklinde konuştu.

Gelecek haftadan itibaren yolcular da aşılanacak

Bu kapsamda isteğe bağlı olarak tüm İstanbul Havalimanı çalışanları saat 09:00-17:00 arasında aşılarını olabilecekler. Önümüzdeki haftadan itibaren ise seyahat eden yolculara da bu hizmet sunulmaya başlanacak. Hem gelen hem giden tüm Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı yolcuların faydalanabileceği aşı uygulaması, Sağlık Bakanlığı’nın açıklaması doğrultusunda ücretsiz olarak yapılacak.