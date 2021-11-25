İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerinden kadınlara çiçek sürprizi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı polis ekipleri, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü kapsamında Taksim’de kadınlara çiçek dağıttı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Toplum Destekli Polis ekipleri, yunus polis ekipleri, trafik polisi ekipleri, atlı polis ekipleri, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’nde Taksim Meydanı’nda bir araya gelerek orada bulunan kadınlara çiçek dağıttı. İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı farklı birimlerde görevli polis ekiplerinin kadına yönelik şiddetle mücadelede toplumsal farkındalık oluşturulmasına katkı sağlanması amacıyla gerçekleştirdiği çiçek dağıtımı memnuniyetle karşılandı. Etkinlik, Taksim Meydanı’ndan Galatasaray Meydanı’na kadar devam ederken, çiçekleri alan kadınlar polislere teşekkür etti.