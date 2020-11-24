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İstanbul Boğazı’nda sabah saatlerinde etkili olan sis kartpostallık görüntüler oluşturdu

Sabahın ilk saatlerinde Boğaz ve çevresinde sis etkili oldu. Sis nedeniyle, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü gözlerden kayboldu. Sis, Boğaz ve çevresinde etkili olurken boğazda eşsiz manzaralar oluştu.

Genel 24.11.2020, 08:03
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İstanbul Boğazı’nda sabah saatlerinde etkili olan sis kartpostallık görüntüler oluşturdu
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Sabahın ilk saatlerinde Boğaz ve çevresinde sis etkili oldu. Sis nedeniyle, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü gözlerden kayboldu. Sis, Boğaz ve çevresinde etkili olurken boğazda eşsiz manzaralar oluştu.

İstanbul’da sabah saatlerinde özellikle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde etkili olan sis nedeniyle boğaz tamamen sis altında kalırken, trafikte görüş mesafesi düştü.
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