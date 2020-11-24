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Erzincan İl Müftüsü Burhan Çakır: “Kuşkusuz, ilk emri “oku” olan bir dinin mensupları olarak öğretmenlerimizin üstlendiğiniz kutsal vazifenin değerinin idrakindeyiz”
İstanbul Boğazı’nda sabah saatlerinde etkili olan sis kartpostallık görüntüler oluşturdu
Sabahın ilk saatlerinde Boğaz ve çevresinde sis etkili oldu. Sis nedeniyle, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü gözlerden kayboldu. Sis, Boğaz ve çevresinde etkili olurken boğazda eşsiz manzaralar oluştu.
Genel 24.11.2020, 08:03
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Sabahın ilk saatlerinde Boğaz ve çevresinde sis etkili oldu. Sis nedeniyle, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü gözlerden kayboldu. Sis, Boğaz ve çevresinde etkili olurken boğazda eşsiz manzaralar oluştu.İstanbul’da sabah saatlerinde özellikle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde etkili olan sis nedeniyle boğaz tamamen sis altında kalırken, trafikte görüş mesafesi düştü.