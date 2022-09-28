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İstanbul Boğazı Üsküdar açıklarında bir kruvaziyer gemisinin dümeni kilitlendi

İstanbul Boğazı Üsküdar açıklarında bir kruvaziyer gemisinin dümeni kilitlendi

Genel 28.09.2022, 17:09
İstanbul Boğazı Üsküdar açıklarında bir kruvaziyer gemisinin dümeni kilitlendi

İstanbul Boğazı Üsküdar açıklarında bir kruvaziyer gemisinin dümeni kilitlendi

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