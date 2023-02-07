İsrail’den Türkiye’ye 159 kişilik yardım ekibi gönderildi

Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerin ardından İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), İsrail Savunma Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığının ortak operasyonları çerçevesinde Türkiye’ye 150 kişilik ekip gönderdi.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerin ardından İsrail de Türkiye’ye yardım gönderme kararı aldı. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), İsrail Savunma Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığının ortak operasyonları dahilinde Türkiye’ye 150 kişilik ekip gönderdi. IDF’nin Ulusal Kurtarma Bölümü Başkanı Golan Vach yaptığı açıklamada, grubun üçte birinin idare ve istihbarat elemanlarından oluştuğunu, kalan üçte ikinin ise kurtarma, tıp ve mühendislik alanlarında uzman olduğunu açıkladı. Kurtarma bölümünün çıktığı 31. sefer olduğunu kaydeden Vach, sahra hastanesi de kurmak için onay aldıklarını belirtti.