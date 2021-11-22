İsrail hapishanelerinde açlık grevindeki Filistinlilerin serbest bırakılmaması Batı Şeria’da protesto edildi

Batı Şeria’da yaşayan Filistinliler, İsrail hapishanelerinde açlık grevini sürdüren ve sağlık durumları kötüye giden yakınlarının serbest bırakılmamasını protesto etti.

İsrail’in işgali altındaki Batı Şeria’da bulunan El Halil’de yüzlerce kişi İsrail hapishanelerinde tutulan ve açlık grevine başlayan Filistinlilere destek için bir araya geldi. İsrail hapishanelerinde bulunan tutukluların aileleri, Filistin Kızılay’ının genel merkezi önünde toplandı. Filistinli aileler, Kızılay yetkililerine seslenerek İsrailli yetkililere tutukluların serbest bırakılması için baskı yapma çağrısında bulundu. Tutuklu bulunan yakınlarının fotoğraflarıyla protestoya katılan eylemciler, 131 gündür açlık grevini sürdüren Kayed Phosphos’un hastaneye kaldırıldığı ve sağlık durumunun her geçen gün kötüye gittiğini ifade ederken, açlık grevini 98 gündür sürdüren Hisham Ismail Abu Hawash’ın ise hastaneye sevk edildiğini hatırlattı.

Hisham Abu Hawash’ın erkek kardeşi Saed Abu Hawash, abisinin sağlık durumunun kötüye gittiğini ifade ederek, yaklaşık 2 hafta önce avukatının abisinin 40 kilo kaldığını söylediğini dile getirdi. Abisinin ayakta dahi duramadığını kaydeden Hawash, İsrailli yetkililerin abisinin serbest bırakılması çağrısına yanıt vermediğini sözlerine ekledi.