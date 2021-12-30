İş Bankası yeni uçuş kartı Maximiles Black'i hizmete sunuyor

İSTANBUL (AA) - Türkiye İş Bankası, Visa iş birliğiyle müşterilerine daha yüksek oranda mil kazandıran Maximiles Black kartını sunuyor.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Türkiye İş Bankası, Visa iş birliğiyle Maximiles uçuş programına yeni bir üye kazandırıyor. Seyahatseverlere daha yüksek oranda mil kazandıran Maximiles Black, bedava uçak biletine daha hızlı ulaşma imkanı da veriyor. Ayrıca Maximiles Black sahiplerinin İş Bankası’ndaki varlık birikimi arttıkça mil kazanım oranları da artıyor.

Maximiles Black sahipleri bölge ve yolcu kotası olmadan, sabit mil tutarlarına ulaşmak zorunda kalmadan uçak bileti fiyatı kadar mil hesabı üzerinden biriktirdikleri MaxiMilleri ile veya mil biriktirmeyi beklemeden avans millerle uçabiliyor. Bir yandan yüksek oranlarda MaxiMil kazanıp daha fazla bilete daha hızlı ulaşırken, kartın Visa Signature özelliğiyle seyahatlerinde yurt dışındaki birçok ayrıcalıktan yararlanabiliyor.

- "Maximiles Black ve Visa Signature özelliğiyle bambaşka bir dünya yaratacağız"

Açıklamada görüşlerine yer verilen İş Bankası Ödeme Sistemleri Genel Müdür Yardımcısı Sezgin Lüle, ödeme sistemleri alanındaki güçlerini, dijitalleşmenin getirdiği değişimler ve ekonomideki gelişmeler sonucu, bireylerin farklı ihtiyaçları ve beklentilerine her daim cevap verecek şekilde kullandıklarını belirterek, "Ürün ve hizmetlerimizin çeşitliliği ile her alanda akla gelen ilk kart markası olma amacıyla yürüttüğümüz çalışmalarımızın en son çıktısı olarak tüm seyahat severleri yepyeni bir kart ile tanıştırıyoruz. Maximiles uçuş programımızın en yeni üyesi Maximiles Black’i benzerlerinden ayıran en önemli özelliği, alışverişlerde daha yüksek mil kazandırması ve böylece Maximiles Black sahiplerinin bedava uçak bileti ile seyahat etmek istedikleri yere daha hızlı ulaşabilmeleri." ifadelerini kullandı.

Yeni uçuş kartının, ürün ve hizmetlerin çeşitliliğiyle her alanda akla gelen ilk kart markası olma amacıyla yürüttükleri çalışmaların en son çıktısı olduğunu vurgulayan Lüle, “Visa iş birliği ile hayata geçirdiğimiz Maximiles Black ve Visa Signature özelliği ile seyahat etmeyi, farklı destinasyonlarda farklı deneyimler yaşamayı isteyen herkesin ‘Benim Dünyam’ diyeceği Maximiles Black programı altında bambaşka bir dünya yaratacağız." değerlendirmesinde bulundu.

- “Avrupa’daki ilk Visa Signature kart”

Visa Türkiye Genel Müdürü Merve Tezel de Maximiles Black programının Avrupa’daki ilk Visa Signature kart olduğunun altını çizdi. Sıklıkla seyahat edenleri güncel ihtiyaçlarına yönelik ürün ve hizmetlerle buluşturmayı önemsediklerini belirten Tezel, "İş Bankası Maximiles Black programı, Visa Signature özelliği sayesinde kart hamillerine hem uçtan uca seyahat deneyimleri hem de günlük hayatlarında çeşitli ayrıcalıklar sağlıyor. İş Bankası işbirliğiyle Visa’nın Avrupa’daki ilk 'signature' kartını Türkiye’de hayata geçirmekten ve seyahat severleri kendilerine özel tasarlanmış faydalarla buluşturmaktan memnuniyet duyuyoruz." açıklamasını yaptı.

Açıklamaya göre ayrıca, Maximiles Black’e Maximum Mobil’den, İşCep’ten ya da İş Bankası şubelerinden kolayca başvurulabiliyor. Millerin yeterli olmadığı durumlarda herhangi bir ücret ödemeden avans mil uygulamasından yararlanılabiliyor veya kalan tutar istenirse kartla taksitli olarak da ödenebiliyor. Kartla mil ya da avans mil kullanarak yurt içi veya yurt dışı uçak biletleri, maximiles.com.tr’den ya da 0850 724 0 724 nolu seyahat hattından alınabiliyor. Ayrıntılı bilgiye maximiles.com.tr’den ulaşılabiliyor.