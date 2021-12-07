İran’da yüzlerce uçak yaptırımlar nedeniyle havaalanlarında bekletiliyor

İran’da yolcu uçaklarının yüzde 50’den fazlasının yaptırımlar nedeniyle tamir edilemediği için havaalanlarında bekletildiği açıklandı.

İran’da yüzlerce yolcu uçağı yaptırımlar nedeniyle kullanılamıyor. İran Hava Yolu Şirketleri Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ali Rıza Berhor, devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, “Ülkede yüzde 50’den fazla uçak, yaptırımlar nedeniyle motor ve diğer yedek parçaları temin edemediğimiz için uçamıyor. Gerekli yedek parçalar olmadan uçakları tamir edemiyoruz” dedi.

Yedek parça ve uçak motoru temini konusuna hükümetin öncelik vermesi gerektiğini belirten Berhor, hava yolu şirketlerine yardım edilmesi gerektiğini söyledi.