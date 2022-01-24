İran’da yoğun kar yağışı: mahsur kalan 880 kişi kurtarıldı

İran’ın Doğu Azerbaycan, Kürdistan ve Erdebil eyaletlerinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime ara verilirken, kar yağışının etkili olduğu bölgelerde ulaşıma kapanan köy yollarında şuana kadar mahsur kalan 880 kişi kurtarıldı.

Son yıllarda kuraklık tehdidi ile karşı karşıya kalan İran, yoğun kar yağışları ile mücadele ediyor. İran’ın Doğu ve Batı Azerbaycan, Kürdistan, Erdebil, Zencan, Kermanşah, Loristan, İlam, Hamedan ve Merkezi eyaletlerinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildi. Kar yağışının etkili olduğu bölgelerde köy yolları da ulaşıma kapandı.

Doğu Azerbaycan Valiliğinden yapılan açıklamada, eyalette bulunan 500 köyün yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandığı ve köy yollarının ulaşıma açılması için çalışmaların devam ettiği belirtildi. Ülkenin güneyinde bulunan Loristan eyaletinde ise kar yağışı sonrası 700’den fazla köy yolunun ulaşıma kapandığı açıklandı. Loristan Kriz İdaresi Başkanı Mehdi Bazveki, köy yollarının ulaşıma yeniden açılması için çalışmaların sürdüğünü ancak bazı köyler ile irtibatın tamamen kesildiğini söyledi. Eyaletin Aligoder bölgesinde karın yüksekliğinin 6 metreyi bulduğunu belirten Bazveki, “36 köyde elektrikler kesildi. Bu köylerle hiçbir irtibat kalmadı” dedi.

Yoğun kar yağışı can kaybına neden oldu

İran’ın Kürdistan eyaletinde eyaletinin Senendeç kentinde kar kütlesi altında kalan 1 kişi hayatını kaybetti. Şehir merkezinde yer alan hastanenin çatısında yapılan temizlik sırasında kar kütlesinin hastaneye giriş yapan bir kişinin üzerine düştüğü ve tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği belirtildi.

Kar fırtınaları zincirleme trafik kazalarına neden oldu

Yağışların yoğun olarak görüldüğü Erdebil kentinde yer yer meydana gelen kar fırtınaları zincirleme trafik kazalarına neden oldu. Hamedan-Melayir kara yolunda 13 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 11 kişi yaralandı ve araçlarda ağır maddi hasar meydana geldi.

Zincirleme trafik kazasına kar fırtınasının ve yollardaki aşırı buzlanmanın neden olduğu belirtilirken, etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle yetkililer yollarda oluşabilecek buzlanma tehlikesine karşı sürücüleri uyardı.

Mahsur kalan 880 kişi kurtarıldı

Kuzey Horasan eyaletinde ise yoğun kar fırtınaları nedeniyle Becnurd-Aşhane karayolu trafiğe tamamen kapatıldı. Yollarda mahsur kalan araçlar ve sürücüleri için kurtarma çalışmaları başlatıldı. Kar fırtınasının yoğun olarak görüldüğü kapanan kara yolunda 140 yolcunun kurtarılmayı beklendiği açıklandı. Eyalette şu ana kadar kar yağışı nedeniyle mahsur kalan 880 kişinin ekiplerce kurtarıldığı belirtildi.