İran’da cuma namazı sonrası hükümet karşıtı protesto

İran’ın güneydoğusundaki Sistan-Belucistan eyaletinde cuma namazı sonrası hükümet karşıtı protestolar düzenlendi.

İran’ın güneydoğusundaki Sistan-Belucistan eyaletinin başkenti Zahidan’da çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesi ve yaralanmasıyla sonuçlanan “Kanlı Cuma” gösterilerinden 1 ay sonra bugün yine cuma namazı çıkışı protestolar düzenlendi. Zahidan ile eyalete bağlı Çabahar ve Haş kentlerinde yeniden kitleler halinde sokağa çıkan protestocular, hükümet karşıtı sloganlar attı.

Protestolara katılan kadınlar “Örtülü veya örtüsüz devrime doğru” sloganları atarken, birçok eylemci ise “Kahrolsun diktatör” sloganlarıyla yürüdü. Eylemciler siyasi tutukluların serbest bırakılması ve idam edilmemeleri çağrısında bulundu.

“Muhalifleri idam etmeyin”

Sünni din adamı ve Zahidan kenti Cuma İmamı Mevlevi Abdulhamid İsmailzehi, ülkede gösteriler devam ederken sokaklara çıkan muhaliflerin idam edilmemesi ve serbest bırakılmaları çağrısında bulundu. İsmailzehi, “Eğer bir cinayet işlememişler ise muhalifleri idam etmeyin. Bazıları için devlete karşı savaş açma hükmü verildi. Bu Kur’an’a aykırıdır ve ben bu hükümleri veren hakimler için kıyamet gününde endişeliyim” ifadelerini kullandı.

Zahidan’da "Kanlı Cuma" eylemleri

Zahidan kentinde 30 Eylül’de cuma namazı sonrası düzenlenen ve "Kanlı Cuma" olarak bilinen gösterilerde protestocular ile İran güvenlik güçleri arasında çatışma yaşanmıştı. İranlı yetkililer, silahlı grupların cami yakınlarındaki polis karakoluna saldırdığını ve güvenlik güçlerinin karşılık vermesiyle çatışma çıktığını açıklamıştı. İmam İsmailzehi ise 2 Ekim’de olaylarla ilgili yaptığı konuşmada, olayda emniyet güçlerinin halkın üzerine ateş açtığını ifade etmiş ve yetkililere olayı ciddi şekilde soruşturma çağrısında bulunmuştu. Sistan-Belucistan Eyaleti Güvenlik Konseyi, kentteki olaylar sırasında bugüne kadar 35 kişinin hayatını kaybettiğini açıklarken, Belucistanlı aktivistler ise ölü sayısının yaklaşık 100 olduğunu belirtmişti.