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İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutan Yardımcısı General Hicazi hayatını kaybetti

İran Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yapılan açıklamada, Kudüs Gücü Komutan Yardımcısı General Muhammed Hüseyin Zade Hicazi’nin kalp krizi nedeniyle hayatını kaybettiği duyuruldu.

Genel 18.04.2021, 22:08
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İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutan Yardımcısı General Hicazi hayatını kaybetti

İran Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yapılan açıklamada, Kudüs Gücü Komutan Yardımcısı General Muhammed Hüseyin Zade Hicazi’nin kalp krizi nedeniyle hayatını kaybettiği duyuruldu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu Halkla İlişkiler Birimi tarafından yapılan açıklamada, Kudüs Gücü Komutan Yardımcısı General Muhammed Hüseyin Zade Hicazi’nin kalp krizi nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi. ABD’nin yaptırım listesinde de yer alan General Hicazi, İran Silahlı Kuvvetleri, Devrim Muhafızları ve Besic teşkilatında önemli görevlerde bulunmuştu. General Hicazi, İran Devrim Muhafızları Ordusunun Lübnan sorumlusu olarak biliniyordu.
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