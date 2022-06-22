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Konya’da 4 Ocak 2022 tarihinde kendisine ve çocuklarına şiddet uyguladığı gerekçesiyle tartıştığı kocasını bıçaklayarak öldüren Fatma Koç, ilk duruşmada tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, resmi ziyaretlerde bulunmak üzere Türkiye’ye geliyor.
İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, resmi ziyaretlerde bulunmak üzere Türkiye’ye geliyor.
Genel 22.06.2022, 15:48
İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, resmi ziyaretlerde bulunmak üzere Türkiye’ye geliyor.