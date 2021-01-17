İngiltere Dışişleri Bakanı Raab: “Mart ayında bazı kısıtlamaları hafifletmeyi umuyoruz”

İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, İngiltere’de Covid-19 salgınına karşı uygulanan kısıtlamalarından bazılarını Mart ayında hafifletmeyi umduklarını söyledi.

Korona virüs salgını nedeni ile zor günler geçiren İngiltere’de vaka ve can kayıpları hızla artmaya devam ediyor. Dışişleri Bakanı Dominic Raab, bir televizyon programında yaptığı açıklamada, ülke genelinde 5 Ocak’tan bu yana uygulanan karantina tedbirlerine değinerek, "Yapmak istediğimiz şey, bu ulusal kilitlenmeden mümkün olan en kısa sürede çıkmak. İlkbaharın başlarında, umarım Mart ayına kadar bu kararları verecek bir konumda olacağız” dedi.

Ulusal karantinayı aşamalı olarak kaldıracaklarını aktaran Bakan Raab, kısıtlamaları tek seferde kaldırmanın doğru olmadığını düşündüğünü açıkladı.

Şubat ayı ortasına kadar 14 milyon kişinin aşılanması planlanıyor

İngiltere Başbakanı Boris Johnson ise yapmış olduğu açıklamada, yaşlılar, savunmasız gruplar ve ön saflardaki çalışanlardan oluşan yaklaşık 14 milyon kişinin Şubat ayı ortasına kadar aşılanmasının hedeflendiği aktarmıştı. Başbakan Johnson, her şeyin yolunda gitmesi durumunda planlanan aşılama takviminden sonra ülkede kısıtlamaları hafifletmeyi düşünebileceğini ifade etmişti.,

Hastaneye kaldırılanların 4’te 1’i 55 yaşın altında

İngiltere Halk Sağlığı Servisi Başkanı Simon Stevens ise yaptığı açıklamada, aşılama programının “çok güçlü bir başlangıç” yaptığını, ancak hastaneye kaldırılan kişilerin 4’te 1’nin 55 yaşın altında olduğunu belirtti. Stevens, bu yaş grubunun aşıda öncelikli hedef gruplardan daha genç olduğunu açıkladı.

Ülkede kısıtlamaların hafifletileceği muhtemel tarihe değinen Başkan Stevens, “Sevgililer Günü’nde veya 15 Şubat’ta özgür olacağımız bir durum olmayacak. Ama aynı şekilde, sonbahara kadar beklemek zorunda kalacağımızı sanmıyorum. Kısıtlamaların kaldırılması daha fazla korona virüs aşılamasının yapılması sonucu kademeli bir şekilde olacak” dedi.

İngiltere’ye gelen yolculara negatif sonuçlu Covid-19 test sonucu şartı getirildi

İngiltere, pazartesi günü yerel saatle 04.00 itibariyle İngiltere’ye giriş yapacak olan herkese son 72 saat içinde yapılmış ve negatif sonuçlu Covid-19 testi şartı getirdi. Seyahat kısıtlamasının 1 ay boyunca süreceği, ancak gerektiği takdirde uygulamanın uzatılabileceğini ifade edildi.

İngiltere, Avrupa’da Covid-19’a bağlı en fazla can kaybının yaşandığı ülke konumunda bulunurken, 5 Ocak’ta 3’üncü kez ulusal karantina ilan edilmişti. Ülkede toplam vak sayısı 3 milyon 357 bin 361’e, toplam can kaybı ise 88 bin 590’a ulaştı.