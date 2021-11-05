banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Eminevim Pazarlama ve Kurumsal İletişim Direktörü Murat Hoşgör Oldu
Eminevim Pazarlama ve Kurumsal İletişim Direktörü Murat Hoşgör Oldu
Çeyrek 908 TL'ye çıktı
Çeyrek 908 TL'ye çıktı
CSKA Moskova: 82 - Fenerbahçe Beko: 91
CSKA Moskova: 82 - Fenerbahçe Beko: 91
Yazık oldu Galatasaray!
Yazık oldu Galatasaray!

Industrial Application Objects "canias4.0 IAO" etkinliğinde tanıtılacak

- IAS Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar Hakan Karabiber:- "Yeni ürünümüz IAO ile canias4.0 ekosistemindeki tüm ögeleri birer nesne olarak sunuyoruz. Artık, caniasERP’nin 74 modülü hem tek başına yaşayabilen hem de diğer bütün nesnelerle entegrasyon yeteneğine sahip birer nesne olacak"

Genel 05.11.2021, 09:45
Industrial Application Objects

İSTANBUL (AA) - IAS Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar Hakan Karabiber, müşteri ve müşteri adaylarıyla online gerçekleştirilecek "canias4.0 IAO" etkinliğinde sektörde öncü rol oynayacak yeni ürünleri Industrial Application Objects'in (IAO) tanıtılacağını belirterek, "Ayrıca canias4.0 teknolojileri ile sunduğumuz son yenilikleri de anlatacağız." dedi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, teknoloji firması IAS, müşteri ve müşteri adaylarıyla bu kez online gerçekleşecek bir lansmanla bir araya gelecek. Açıklamada görüşlerine yer verilen IAS Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar Hakan Karabiber, 17 Kasım'da gerçekleştirilecek "canias4.0 IAO" etkinliğinde sundukları son yenilikleri anlatacaklarını ifade etti. Karabiber, şunları aktardı:

"IAS olarak ilk günden beri kendi teknolojimizi üretiyor ve vizyonumuz ile sektörümüze yön veriyoruz. ERP üreticisi olarak başlayan yolculuğumuzda, bugüne kadar tüm geliştirmelerimizi kendi ürünlerimizle yaptık. Bugün de canias4.0 çatısı altında, tek bir yazılımla ERP, nesnelerin interneti (IoT), büyük veri (big data) ve bulut gibi firmaların ihtiyaç duydukları tüm teknoloji yine tamamen kendi ürünleriyle geliştiren, müşterilerine donanım ve yazılım ürünleri sunan global bir teknoloji firmasıyız. Kurulduğumuz günden bu yana tüm çalışmalarımızı yarını tasarlayarak gerçekleştirdik, aynı misyon ile üretmeye devam ediyoruz. Son dönemde üzerinde çalıştığımız projeleri duyurmak konusunda da son derece heyecanlıyız. Lansmanımızın ana konularından biri Industrial Application Objects (IAO). Yeni ürünümüz IAO ile canias4.0 ekosistemindeki tüm ögeleri birer nesne olarak sunuyoruz. Artık, caniasERP’nin 74 modülü hem tek başına yaşayabilen hem de diğer bütün nesnelerle entegrasyon yeteneğine sahip birer nesne olacak. (Module as Service, MAS) IAO ile gerek partner gerekse müşterilerimiz, bu nesneleri kullanarak ekleme ve yeni fonksiyonlar geliştirme şansına sahip olacak. Sektöre öncü rolünü sürdürdüğümüz yeni projemiz ile ilgili tüm detayları ilk kez bu etkinlikte tanıtacağız."


- Yeni geliştirme yaklaşımı DEVMODE anlatılacak


Etkinlikte canias4.0’da gerçekleştirdikleri son yenilikleri ve ürünleri ile sundukları avantajları da paylaşacaklarının altını çizen Karabiber, "canias4.0 artık yalnızca iş süreçlerinde değil, aynı zamanda yazılım geliştirme süreçlerinde de hızlı, etkin ve konforlu bir geliştirme altyapısı sunuyor. Yazılım geliştirme, uyarlama ve bakım süreçlerinde etkinliği artıracak yeni geliştirme yaklaşımımız DEVMODE ile ilgili detayları aktaracağız." açıklamasında bulundu.


- canias4.0 IoT çözümü ile ilgili merak edilenler konuşulacak


Yaşar Hakan Karabiber, bugün firmaların olmazsa olmaz ihtiyaçlarından IoT’nin de lansmanın gündeminde yer aldığını belirterek, "Gündemin en önemli konularından biri olan IoT’yi konuşacağız. canias4.0 IoT çözümü ile çeşitli modüller ve araçlar sayesinde şirketlerin IoT ve otomasyon ihtiyaçlarını karşılayan, ERP ile tam entegre çalışan bir yapı sunuyoruz. canias4.0 IoT çözümümüzü, yazılım ve donanım ürünlerimiz ile ilgili detaylı bilgileri birinci ağızdan anlatacağız." ifadelerini kullandı.

#IAS #karabiber
Yorumlar (0)
15°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 11 27
2. Hatayspor 11 23
3. Alanyaspor 11 21
4. Beşiktaş 11 20
5. Konyaspor 11 20
6. Galatasaray 11 20
7. Fenerbahçe 11 19
8. Karagümrük 11 18
9. Altay 11 16
10. Başakşehir 11 15
11. Kayserispor 11 14
12. Adana Demirspor 11 13
13. Sivasspor 11 12
14. Antalyaspor 11 12
15. Gaziantep FK 11 12
16. Öznur Kablo Yeni Malatya 11 12
17. Kasımpaşa 11 9
18. Göztepe 11 9
19. Giresunspor 11 9
20. Rizespor 11 4
Takımlar O P
1. Ümraniye 11 27
2. Ankaragücü 11 24
3. Eyüpspor 11 23
4. Erzurumspor 11 22
5. Bandırmaspor 11 21
6. Kocaelispor 10 17
7. Bursaspor 10 14
8. Tuzlaspor 10 14
9. Gençlerbirliği 10 14
10. İstanbulspor 10 13
11. Boluspor 10 12
12. Samsunspor 10 12
13. Adanaspor 11 12
14. Denizlispor 10 11
15. Menemenspor 10 11
16. Manisa FK 11 10
17. Altınordu 11 10
18. Ankara Keçiörengücü 10 7
19. Balıkesirspor 10 6
Takımlar O P
1. Chelsea 10 25
2. Liverpool 10 22
3. Man City 10 20
4. West Ham 10 20
5. M. United 10 17
6. Arsenal 10 17
7. Wolverhampton 10 16
8. Brighton 10 16
9. Tottenham 10 15
10. Everton 10 14
11. Leicester City 10 14
12. Brentford 10 12
13. Crystal Palace 10 12
14. Southampton 10 11
15. Aston Villa 10 10
16. Watford 10 10
17. Leeds United 10 10
18. Burnley 10 7
19. Newcastle 10 4
20. Norwich City 10 2
Takımlar O P
1. Real Sociedad 12 25
2. Real Madrid 11 24
3. Sevilla 11 24
4. Atletico Madrid 11 22
5. Real Betis 12 21
6. Rayo Vallecano 12 20
7. Osasuna 12 19
8. Athletic Bilbao 11 18
9. Barcelona 11 16
10. Valencia 12 16
11. Espanyol 12 14
12. Mallorca 12 14
13. Villarreal 11 12
14. Granada 11 11
15. Celta de Vigo 12 11
16. Elche 12 10
17. Deportivo Alaves 11 10
18. Cádiz 12 9
19. Levante 12 6
20. Getafe 12 6