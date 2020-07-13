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İlk pâyitahtta Ayasofya sevinci

DANIŞTAY 10. DÂİRESİ’NİN 24 KASIM 1934 TARİHLİ BAKANLAR KURULU KARARINI OY BİRLİĞİYLE İPTÂL ETMESİ VE ARDINDAN CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN’IN YAYINLADIĞI KARARNAMEYLE 86 YIL SONRA AYASOFYA’NIN TEKRAR CAMİYE ÇEVRİLMESİ, OSMANLI’NIN İLK BAŞKENTİ BURSA’DA DA BÜYÜK SEVİNÇLE KARŞILANDI.

Genel 13.07.2020, 18:13
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İlk pâyitahtta Ayasofya sevinci

Ayasofya’nın 86 yıl sonra tekrar camiye dönüştürülmesi bütün Türkiye ve dünyada olduğu gibi Osmanlı’nın ilk pâyitahtı olan Bursa’da da büyük coşkuyla karşılandı. Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Ayasofya’nın Türk milleti ve İslâm âlemi için çok kıymetli olduğunu dile getirdi.

Danıştay 10. Dâiresi’nin 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını oy birliğiyle iptâl etmesi ve ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yayınladığı kararnameyle 86 yıl sonra Ayasofya’nın tekrar camiye çevrilmesi, Osmanlı’nın ilk başkenti Bursa’da da büyük sevinçle karşılandı. Osmanlı Devleti’nin kurucuları Osman Gazi ve Orhan Gazi türbelerinin bulunduğu Tophane Meydanı’nda toplanan Bursalılar, mehter takımının konseriyle coşku yaşadı. AK Parti Bursa İl Başkanlığı’nın düzenlediği törene, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, İl Başkanı Ayhan Salman, Bursa Milletvekilleri Hakan Çavuşoğlu, Refik Özen, Ahmet Kılıç, Mustafa Esgin, Vildan Yılmaz Gürel, belediye başkanları, parti teşkilatlarının üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Program öncesinde Osman Gazi ve Orhan Gazi türbeleri protokol mensupları tarafından ziyaret edilerek dua edildi.

Fetih süresinin okunduğu törende konuşan İl Başkanı Ayhan Salman, İstanbul’un fethinden itibaren 481 yıl cami olarak hizmet veren Ayasofya’nın 86 yıl sonra tekrar Fatih Sultan Mehmed’in vasiyetine uygun hâle getirildiğini belirtti. Kararın Türk milletine, İslâm âlemine ve tüm insanlığa hayırlı olmasını dileyen Salman, Ayasofya’nın dirilişinin mazlum ve mağdurların umut ateşinin yeniden alevlenişi olduğunu dile getirdi.

“Ayasofya bizim için değerli ve kıymetlidir”

“Öyle değerler ve eserler vardır ki o şehre ve millete değil; insanlığa mal olmuştur” diyerek Ayasofya’nın önemine değinen Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Ayasofya’nın İstanbul’da olmasına rağmen Türkiye’nin, İslâm âleminin ve insanlığın bir değeri olduğunu ifade etti. 86 yıllık hatadan dönülmenin sevincini millet olarak yaşadıklarını söyleyen Başkan Alinur Aktaş, “Ayasofya’nın camiye dönüşümünü Bursa’da da coşkuyla karşılıyoruz. Ayasofya’nın camiye dönüşümü Filistin’de, Ortadoğu’da, Kafkaslarda ve Balkanlar’da coşkuyla karşılanıyor. Hayırlı uğurlu olsun. Müslüman Türk milletinin içindeki feraset, basiret ve dirayet olduğu sürece bu milletten bu inancını kimse söküp atamayacaktır. Ayasofya bizim için değerli ve kıymetlidir. Fatih Sultan Mehmet Han başta olmak üzere bugüne kadar Ayasofya’nın yaşatılmasında emeği geçen büyüklerimizi rahmet ve minnetle anlıyorum. Cumhurbaşkanımız ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli başta olmak üzere bu süreçte emeği geçen ve olumlu karar veren Danıştay üyelerine teşekkür ediyorum. Milletimize hayırlı uğurlu olsun inşallah” dedi.

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