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Ilgaz Dağı’na beklenen kar yağışı başladı

Kastamonu’da Ilgaz Dağında bir süredir beklenen kar yağışı başladı. Kar yağışıyla birlikte yola hazırlıksız çıkan sürücüler, yolda mahsur kaldı. Mahsur kalan araçlar vatandaşlar tarafından itilerek çıkartılmak istenirken, bazı araçlar ise zincir taktı. Kar yağışıyla birlikte bazı araçlar da kaza yaptı.

Genel 13.01.2021, 14:03
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Ilgaz Dağı’na beklenen kar yağışı başladı

Kastamonu’da Ilgaz Dağında bir süredir beklenen kar yağışı başladı. Kar yağışıyla birlikte yola hazırlıksız çıkan sürücüler, yolda mahsur kaldı. Mahsur kalan araçlar vatandaşlar tarafından itilerek çıkartılmak istenirken, bazı araçlar ise zincir taktı. Kar yağışıyla birlikte bazı araçlar da kaza yaptı.

Kastamonu’nun Ilgaz Dağı bölgesinde uzun zamandır beklenen kar yağışı başladı. Yılın ilk kar yağışının yağdığı Ilgaz Dağında, kar yağışı izlemek ya da tatil yapmak için gelen vatandaşlar yola hazırlıksız çıkınca mahsur kaldı. Kar yağışı nedeniyle yollar beyazla kaplanırken, araçlar ise patinaj yaparak çıkamadı. Vatandaşlar, yolda kalan araçları iterek çıkartmaya çalışırken, bazı araçlar ise çıkamayınca zincir takmak zorunda kaldı. Yolda mahsur kalan ve çıkamayan araçlara Karayolları ekipleri yardım etti. Yolda kalan araçları Karayolları ekipleri, çekerek güvenli bir noktaya kadar bıraktı. Ayrıca kar yağışıyla birlikte yolda biriken karın temizlenmesi için Karayolları 15. Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler aralıksız kar küreme çalışmalarını sürdürüyor.

Bir süredir beklenen kar yağışını görüntülemek isteyen vatandaşlar ise, araçlarını durdurarak fotoğraf çektirdi. Ayrıca Ilgaz Dağı Milli Parkı içerisinde oteller bölgesinde de kar yağışıyla birlikte hareketlilik yaşanmaya başladı. Kar olmaması nedeniyle pistlerin açılamadı Ilgaz Dağı Milli Parkında, pistlerde kar yağışıyla birlikte hazırlıklarda başlatıldı. Ilgaz Dağı Milli Parkında, kar yağışıyla birlikte rezervasyonlarda da talep arttı.

“Kar yağışıyla birlikte pistlerdeki çalışmalarda başlatıldı”

Kar yağışıyla birlikte pistlerdeki çalışmalarında başlatıldığını söyleyen Ferko Ilgaz Mountain Otel ve Resort Rezervasyon Müdürü Hakan Tükenmez, “Ilgaz Dağı Milli Parkında sonunda beklediğimiz kar yağışı başladı. Kar yağışıyla birlikte misafirlerimizin de talepleri başladı. Biraz daha pistleri kar doldurduktan sonra alınan onayla birlikte daha güzel bir sezonun geçeceğini tahmin ediyorum. Bugün 13 Ocak, bu karın aslında şimdiye kadar yağması gerekiyordu fakat gecikti. Bu yüzden de kar yağışının gecikmesiyle mağdur olduk. Pistlerimizi açamadık, inşallah kar yağışı devam eder, bizde uzun bir sezon geçiririz. Misafirlerimizi bekliyoruz. Kar yağışıyla birlikte pistlerimizin hazırlıklarına başladık. Biraz daha kar yağdıktan sonra inşallah pistlerimizde açılacak. Bizlerde hizmete başlayacağız” dedi.

“Kar yağışını izlerken yolda mahsur kaldım”

Karabük’ten Kastamonu’ya kar yağışını izlemek için gelen Ali Osman ise, “Karabük’ten geliyorum. Bizim orada kar yağmıyor, bizde Ilgaz Dağına gelerek kar yağışını izleyelim dedik. O yüzden buraya geldik. Ama aracımız yolda kaldı. Kar yağışını izlerler yolda da kaldık. Yine de çıkmayı deneyeceğiz. Hayırlısı olsun. Hava çok güzel, Ilgaz’da kar yağışını izliyoruz, bizim orada henüz kar yağmadı. Hem gezme hem de hava alma amaçlı gelelim dedik. Ama nasip değilmiş yolda kaldık. Beklenen bir kar yağışıydı, bu da tadı tuzu oldu. Biz zaten bunu göz önüne alarak geldik. Yolda kaldık ama mutluyuz” diye konuştu.

“Yolda kalarak tatilimiz macerayla başladı, inşallah pistlerde açılırsa maceramız devam eder”

Antalya’dan Kastamonu’ya tatile geldiğini anlatan Celalettin Sarıkaya ise, “Otele kampa geldim. Tatil yapmaya geldim Ilgaz’a. Ama gelirken yolda karda mahsur kaldık aracımızda zincir olmadığı için. Biraz zorlu bir mücadele ile otelimize kavuştuk. Antalya’da kar yok, burada çok güzel kar yağışı var. Kar yağışını özlemiştik. Gelirken kar ile biraz mücadele etmemizde bizler için güzel oldu. Gerçekten Ilgaz’da böyle bir ortamın olması bizleri son derece heyecanlandırdı. İnşallah burada güzel bir kamp yaparız. Tatilimiz adeta heyecanla başladı. Yolda kalarak, araç kayarak, zincir takarak, arkadaşlarımız araca dayanarak, tam bir macera ile tatile başladık. İnşallah pistlerimizde açılır, bu maceramız kayak yaparak devam eder” şeklindeki konuştu.
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