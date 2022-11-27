Ilgaz Dağı binlerce kayak tutkununu ağırlamaya hazırlanıyor

Kış turizminin önde gelen kayak merkezlerinden Ilgaz Dağı’nda, kayak sezonu öncesinde hazırlıklar sürüyor. Yarıyıl tatili için Ilgaz Dağı Milli Parkı’ndaki tesislere vatandaşların yoğun ilgi göstererek rezervasyon yaptığı belirtildi.

Çankırı ve Kastamonu sınırında bulunan Ilgaz Dağı, dün etkili olan mevsimin ilk karı ile beyaza büründü. Yağan kar ile birlikte kartpostallık görüntülerin ortaya çıktığı Ilgaz Dağı’nda kayak sezonu için hazırlıklar tüm hızı ile devam ediyor. Ilgaz Dağı Milli Parkı’nda bulunan kayak merkezlerinde, sezon öncesinde hazırlıklar sürdürülüyor. Türkiye’nin önemli kayak merkezlerinden olan Ilgaz Dağı’ndaki tesislerin kayak sezonunda binlerce vatandaşı ağırlaması bekleniyor. Tesislerde, yarıyıl tatili için alınan rezervasyonların büyük ölçüde doluluk oranına yaklaştığı belirtildi.

“Bu yıl da karın durumuna göre güzel bir sezon geçirmek istiyoruz”

Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı Ilgaz Yangın Eğitim Merkezi Tesisleri Sorumlusu Zafer Ayaz, “Geçen yıldan itibaren burada misafirlerimize hizmet vermekteyiz. Amacımız, buraya gelen misafirlerimize Kastamonu’yu, Ilgaz Dağı’nı tanıtmak. Ben her zaman buradaki kayak merkezinin neden bir Uludağ, Kartalkaya olmadığını düşünürüm. Bunu istiyoruz. Geçen yıl çok güzel bir kar sezonu geçirdik. Bu yıl da karın durumuna göre güzel bir sezon geçirmek istiyoruz. Bütün Kastamonu halkını buraya bekliyoruz. Şimdi tesis olarak 17 Aralık’tan itibaren rezervasyon almaya başladık, yılbaşından sonraki dönem için de programlarımızı yaptık. Yarıyıl tatili için de şimdiden ilgi çok. Şu anda rezervasyonlarımızı almaya başladık. Geçen yıl 31 Aralık tarihi itibari ile pistlerimizi açmıştık. Bu yıl da kar durumuna göre devam edeceğiz” dedi.