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Ülkü Ocakları’nın eski Genel Başkanı Sinan Ateş cinayetinin zanlısı Eray Özyağcı, yurt dışına çıkmaya çalışırken Edirne’de yakalandı.
İletişim Başkanlığı: “Dezenformasyon Bildirim Servisi kullanıma açılmıştır”
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyon Bildirim Servisi’nin kullanıma açıldığını duyurdu.
Genel 06.02.2023, 19:12
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyon Bildirim Servisi’nin kullanıma açıldığını duyurdu.
İletişim Başkanlığı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Dezenformasyon Bildirim Servisi halkımızın kullanımına açılmıştır. Deprem felaketine ilişkin üretilen ve yayılan şüpheli/yalan olduğunu düşündüğünüz haberleri uygulamamızı telefonunuza indirip bildirebilirsiniz” ifadelerini kullandı.