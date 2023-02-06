İletişim Başkanlığı: “Dezenformasyon Bildirim Servisi kullanıma açılmıştır”

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyon Bildirim Servisi’nin kullanıma açıldığını duyurdu.

İletişim Başkanlığı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Dezenformasyon Bildirim Servisi halkımızın kullanımına açılmıştır. Deprem felaketine ilişkin üretilen ve yayılan şüpheli/yalan olduğunu düşündüğünüz haberleri uygulamamızı telefonunuza indirip bildirebilirsiniz” ifadelerini kullandı.