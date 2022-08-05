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İletişim Başkanı Altun açıkladı: "Dezenformasyonla Mücadele Merkezi kuruldu"
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, başkanlık bünyesinde Dezenformasyonla Mücadele Merkezi kurulduğunu ve merkez koordinatörü olarak İdris Kardaş’ın atandığını duyurdu.
Genel 05.08.2022, 11:46 05.08.2022, 11:52
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, konu hakkında sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Ülkemize karşı yürütülen sistematik dezenformasyon kampanyalarına karşı İletişim Başkanlığımız bünyesinde müstakil bir birim oluşturduk: Dezenformasyonla Mücadele Merkezi. Merkezimizin koordinatörü olarak atanan İdris Kardaş’ı tebrik eder, kendisine başarılar dilerim" ifadelerini kullandı.