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İletişim Başkanı Altun açıkladı: "Dezenformasyonla Mücadele Merkezi kuruldu"

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, başkanlık bünyesinde Dezenformasyonla Mücadele Merkezi kurulduğunu ve merkez koordinatörü olarak İdris Kardaş’ın atandığını duyurdu.

Genel 05.08.2022, 11:46 05.08.2022, 11:52
İletişim Başkanı Altun açıkladı: "Dezenformasyonla Mücadele Merkezi kuruldu"

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, konu hakkında sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Ülkemize karşı yürütülen sistematik dezenformasyon kampanyalarına karşı İletişim Başkanlığımız bünyesinde müstakil bir birim oluşturduk: Dezenformasyonla Mücadele Merkezi. Merkezimizin koordinatörü olarak atanan İdris Kardaş’ı tebrik eder, kendisine başarılar dilerim" ifadelerini kullandı.

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