İletişim Başkanı Altun açıkladı: "Dezenformasyonla Mücadele Merkezi kuruldu"

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, konu hakkında sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Ülkemize karşı yürütülen sistematik dezenformasyon kampanyalarına karşı İletişim Başkanlığımız bünyesinde müstakil bir birim oluşturduk: Dezenformasyonla Mücadele Merkezi. Merkezimizin koordinatörü olarak atanan İdris Kardaş’ı tebrik eder, kendisine başarılar dilerim" ifadelerini kullandı.