İkna çalışmaları sonucu, 3 örgüt mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu

İkna çalışmaları neticesinde 1’i MLKP, 2’si PKK/KCK terör örgütünden kaçan 3 örgüt mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu.

İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; 1’i MLKP, 2’si PKK/KCK terör örgütünden kaçan 3 örgüt mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu.

2010 ve 2014 yıllarında terör örgütüne katıldığı, Suriye ve Irak’ta faaliyet yürüttükleri tespit edildi. Böylelikle; 2022 yılı içerisinde sadece ikna yoluyla ülkemize teslim olan örgüt mensuplarının sayısı 116’ya yükseldi.