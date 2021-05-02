banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
İbrahim Tatlıses, 5. evliliğini Gülçin Karakaya ile yaptı
İbrahim Tatlıses, 5. evliliğini Gülçin Karakaya ile yaptı
Kartal şampiyonluğa uçuyor!
Kartal şampiyonluğa uçuyor!
Hakan Altun'dan ilk açıklama: Uzun süre dinlenmem gerekecek
Hakan Altun'dan ilk açıklama: Uzun süre dinlenmem gerekecek
Çin sözünü tutmadı, bize gelecek aşıları kendi vatandaşına yaptı
Çin sözünü tutmadı, bize gelecek aşıları kendi vatandaşına yaptı

İKÇÜ Felsefe Bölüm Başkanı Prof. Dr. Işık, korona virüse yenik düştü

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Felsefe Bölüm Başkanı Prof. Dr. Aydın Işık (50), bir süredir tedavi gördüğü hastanede korona virüse yenik düştü.

Genel 02.05.2021, 01:07
2
İKÇÜ Felsefe Bölüm Başkanı Prof. Dr. Işık, korona virüse yenik düştü

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Felsefe Bölüm Başkanı Prof. Dr. Aydın Işık (50), bir süredir tedavi gördüğü hastanede korona virüse yenik düştü.

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Felsefe Bölüm Başkanı Prof. Dr. Aydın Işık (50), korona virüse (Covid-19) yakalandıktan sonra gittiği hastanede tedavi altına alındı. Bir süredir yoğum bakım ünitesinde entübe olduğu öğrenilen Işık, dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti.

Öte yandan, görevli olduğu üniversitenin internet sitesinde Işık’ın vefatına yönelik başsağlığı mesajı yayımlandı. Mesajda, “Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültemiz Felsefe Bölüm Başkanı Prof. Dr. Aydın Işık vefat etmiştir. Hocamıza Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileriz” ifadeleri kullanıldı.
Yorumlar (0)
19°
açık
Günün Anketi Tümü
Amerika Birleşik Devletleri'ni Türkiye'nin müttefiki olarak görüyor musunuz?
Amerika Birleşik Devletleri'ni Türkiye'nin müttefiki olarak görüyor musunuz?