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İhlas Vakfı, dünyadaki mazlumlara kucak açıyor

İhlas Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Mahmut Kemal Aydın, İhlas Vakfı’nın dünyanın dört bir yanında yaptıkları çalışmaları anlatarak, “49 yurtta 3 bin 848 öğrenciye Osmanlı’nın, Selçuklu’nun yolunu anlatıyoruz" dedi.

Genel 01.04.2022, 15:49
İhlas Vakfı, dünyadaki mazlumlara kucak açıyor

İhlas Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Mahmut Kemal Aydın, İhlas Vakfı’nın dünyanın dört bir yanında yaptıkları çalışmaları anlatarak, “49 yurtta 3 bin 848 öğrenciye Osmanlı’nın, Selçuklu’nun yolunu anlatıyoruz" dedi.

Mahmut Kemal Aydın, İhlas Vakfı’nın Ankara’daki gönüllüleriyle bir araya gelerek, İhlas Vakfı’nın dünyanın dört bir yanında yaptıkları faaliyetleri, yardımları ve projeleri anlattı. İhlas Vakfı’nın kamu yararına çalışan bir vakıf olduğuna dikkat çeken Aydın, Türkiye’deki 32 yurdunda öğrenci barındırarak, devletin yükünü aldıklarını söyledi.

İhlas Vakfı’nın çalışmalarını ‘eğitim, insani yardım, dini ve milli kitap dağıtım faaliyetleri olmak üzere üç ana başlıkta topladıklarını ifade eden Aydın, “Bunları nerelerde ifa ediyoruz? Ülkemizde, Orta Asya’da, Afrika’da, toplam 49 yurtta, 104 külliyede. 20 cami, 16 medrese toplam 189 noktada hizmetlerimiz devam ediyor. Türkiye’de 32 tane yurdumuz var. İki tanesi Ankara’dadır. 32 yurtta 3 bin 2 öğrencimiz var. Afganistan’da 13 yurt, 750 tane öğrencimiz var. Kazakistan’, Kırgızistan’daki yurtlarla beraber, toplam 49 yurtta 3 bin 848 öğrenciye ve Afganistan’da 104 külliyede 11.220 öğrenciye Selçuklu’nun, Gazneliler’in, Babürlüler’in yani Gürganiyeliler’in yollarının esaslarını öğretmeye gayret ediyoruz. Yaptığımız iş bu” diye konuştu. Aydın, Kayseri ve İzmir’de yurt inşaatlarına başlayacaklarını açıkladı.

“Bir çok branşta online eğitimler devam ediyor”

Eğitim hizmetleri çerçevesinde online olarak robotik kodlama eğitimi verdiklerini açıklayan Aydın, 2 bin öğrencinin eğitime müracaat ettiğini belirtti. Matematik dersleri de verdiklerini hatırlatan Aydın, 7 yaşından büyüklere online olarak Kur’an-ı Kerim öğretmeye başladıklarını söyleyerek, “Bu sefer benim gibi yaşı 60’ı aşanlar dediler ki ‘ya bizi niye düşünmüyorsunuz. Biz bu yaşa kadar işten güçten dünya telaşından, Kur’an-ı Kerim öğrenemedik. Bize de öğretin, niye bize öğretmiyorsunuz’ tamam size de öğretelim dedik. Bu sefer öğrenmenin yaşı yoktur, ‘Kur’an-ı Kerim öğrenerek ikinci baharınızı yaşayın’ diye kampanya başlattık. Oraya da müracaat edenler oldu. Bu Kur’an-ı Kerim eğitimini hafız hocalar veriyor.

“Afganistan’daki faaliyetlerimiz daha da büyüyecek”

İhlas Vakfı’nın yurt dışı faaliyetlerini anlatan Mahmut Kemal Aydın, Afganistan’da çok yoğun bir şekilde çalıştıklarını vurgulayarak, Afganistan’daki faaliyetlerimiz daha da büyüyecek. 104 tane külliye dedik ya külliyemiz şu; Erkek çocuklarımızın okuyabilecekleri bir derslik, kız çocuklarımızın okuyabilecekleri bir derslik, şadırvan ve orada şehir şebeke suyu yok. Ankara’daki gibi Çubuk Barajı akmıyor musluklardan. Oraya derin sondajlı su kuyusu vuruyoruz ki oralara su gelsin, öğrenciler temizlenebilsinler, abdestlerini alabilsinler, güzel güzel Kur’an-ı Kerimlerini okuyabilsinler, okuma yazma öğrenebilsinler, temel ilim derslerini öğrenebilsinler diye. Külliye diye tabir ettiğimiz bu. Buralarda 11 bin 220 öğrencimiz var” ifadelerini kullandı.

“Afrika’da 59 su kuyumuz var. 16 medrese, bin 500 öğrenci var. Orada da 18 tane cami yaptık” diyerek İhlas Vakfı’nın Afrika’da yaptığı çalışmalardan bahseden Mütevelli Heyeti Başkanı Aydın, “Biz Afrika’da da faaliyet gösteriyoruz. Osmanlı ve Selçuklu’nun yolunu yaymak için uğraşıyoruz ama misyonerler de boş durmuyor" dedi.

“İncil’in arasına 100 dolar koyup dağıtıyorlar”

Afrika’daki insanların dinini değiştirmesi için İncil’in arasına 100 dolar konulup köylerde dağıtıldığını açıklayan İhlas Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Aydın, bütün Müslümanların bu konuda çok büyük vebal altında olduğunu, Müslümanların çok çalışması ve gayret etmesi gerektiğine dikkati çekti. Aydın, “Şimdi size şu Arapça kitabı göstereceğim. Ben böyle gösteriyorum, diyorlar ki ‘Mahmut Kemal Bey, o gösterdiğin kitap ya Kur’an-ı Kerim’dir ya da dini kitaptır’. Hayır bu İncil. Tahrif edilmiş, insanlar tarafından değiştirilmiş İncil bu. Bunun arasına 100 dolar koyup köylerde dağıtıyorlar. Misyonerler, Uganda gibi Hristiyanlarla Müslümanların karışık yaşadığı ülkelerde köylere gidiyor diyorlar ki ‘biz sizin açlığınızı gideririz, biz sizi doyururuz, biz sizi giydiririz, biz size bakarız. Siz tanassur edin. Yani Hristiyan olun diyorlar. Bunu kabul eden köylere, kilise inşa ediyorlar. Bütün Müslümanların çok büyük vebali var orada. Onlar eğer dinlerini açlık yüzünden değiştirirlerse, Müslümanlıktan çıkarlarsa Allah-u Teala bunun hesabını Müslümanlara sorar. Allah muhafaza etsin. Onun için biz Müslümanların çok uyanık olmaları, çok çalışmaları, çok gayret etmeleri lazım” sözlerini kaydetti.

Aydın, vakfın kurban faaliyetlerini ise “İslam dinine uygun bir şekilde, vatandaşın kurban vekaletlerini alıyoruz, bu kurbanları ihtiyaç duyulan yerlerde kesiyoruz. Kurban kesilirken ki videoları da kurban vekaleti veren kardeşlerimize, onların cep telefonlarına gönderiyoruz. Bu hizmetimiz devam ediyor. İnşallah edecek de” diye anlattı.

Mahmut Kemal Aydın, konuşmasının ardından 6 Mart günü vefat eden İhlas Medya Ankara Temsilcisi Batuhan Yaşar’ın babası Sami Yaşar ve İhlas Vakfı’na emek verenlerden Timur Kaya’ya hat tablosu hediye ederek hatıra fotoğrafı çektirdi.

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