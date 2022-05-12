İHA’ya bir ödül daha

Türkiye Veteriner Hekimleri Birliği (TVHB) tarafından Dünya Veteriner Hekimleri Günü vesilesiyle düzenlenen etkinlikte, İhlas Haber Ajansı (İHA), TVHB Basın Özel Ödülü’ne layık görüldü.

Türkiye Veteriner Hekimleri Birliği (TVHB) tarafından, Orman Genel Müdürlüğü’nün ev sahipliğinde Dünya Veteriner Hekimleri Günü vesilesiyle düzenlenen etkinlik düzenlendi. Etkinlikte, Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, TVHB Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu, TURCOVAC aşısının mucidi Veteriner Hekim Viroloğu Prof. Dr. Aykut Özdarendeli, Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Yunus Kılıç birer konuşma yaptı. Konuşmaların ardından basın ve hizmet ödüllerinin takdimi için düzenlenen törene geçildi.

Törende, İhlas Haber Ajansı (İHA), TVHB Basın Özel Ödülü’ne layık görüldü.