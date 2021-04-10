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Iğdır’da patlayan elektrik panosu korkuttu

Iğdır’da bir binaya ait elektrik panosunun bir anda patlaması çevrede korkulu anların yaşanmasına neden oldu.

Genel 10.04.2021, 18:05
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Iğdır’da patlayan elektrik panosu korkuttu

Iğdır’da bir binaya ait elektrik panosunun bir anda patlaması çevrede korkulu anların yaşanmasına neden oldu.

Iğdır merkeze bağlı Söğütlü Mahallesi 673. Sokak’ta bulunan 5 katlı bir binanın elektrik panosu, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı büyük bir gürültüyle patladı. Patlama sonrası alev alan pano nedeniyle binanın içerisini dumanlar kapladı. Apartman sakinleri binada mahsur kalırken olayı gören vatandaşlar hemen Iğdır Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri ile 112 Acil Sağlık ekiplerine durumu bildirdi. İhbar sonrası olay yerine gelen itfaiye ekipleri panodan çıkan yangını söndürerek apartmanda mahsur kalan vatandaşları itfaiye merdiveninin yardımıyla kısa sürede kurtardı. Kurtarılan vatandaşlar sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra Iğdır Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaşanan patlamada hayatını kaybeden ve yaralanan kimse bulunmazken binaya ait elektrik sistemi ise kullanılamaz hale geldi.
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