İGA İstanbul Havalimanı günde bin 210 uçuş ile Avrupa’da zirvede

Avrupa’daki havalimanları arasında ağırladığı yolcu sayısı bakımından son üç yıldır ilk sırada yer alan İGA İstanbul Havalimanı, 25 Kasım-1 Aralık 2022 döneminde günde 1210 uçuş ile Avrupa’nın en yoğun havalimanı oldu.

Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyet Teşkilatı’nın (EUROCONTROL) 25 Kasım - 1 Aralık 2022 arasındaki istatistiklerine göre; İGA İstanbul Havalimanı, günde ortalama bin 210 uçuş ile Avrupa’nın en yoğun havalimanı oldu. İGA’yı bin 153 uçuş ile Londra Heathrow Havalimanı ve bin 108 uçuş ile Paris-Charles de Gaulle Havalimanı takip etti. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre ise, "İstanbul Havalimanı Avrupa’daki en yoğun 10 havalimanı içerisinde 2019 yılı performansının üzerine çıkabilen tek havalimanı olarak öne çıkmıştır’’ ifadelerine yer verildi.