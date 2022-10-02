İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şehit Jandarma Yüzbaşı Yunus Çelebi Üs bölgesinde açıklamalarda bulundu

- "Bölgede 60 terörist kaldı

"12 tabur, 125 tim, 1600 personel ile Kaval Dağı-Bestler Dereler’de ’Eren Abluka Sonbahar-Kış-1 Şehit Jandarma Teğmen İsmail Can Akdeniz’ operasyonu başlatıldı"

- : “2022 yılında ilkbahar-yaz Eren abluka operasyonlarında ele geçen terörist, silah, mühimmat ve malzemeler; 98 terörist, 490 mağara, 368 silah, 710 el bombası, 110 EYP, 4100 kilogram patlayıcı, 330 bin mühimmat, 1050 tüp, 78 milyon kök kenevir, 5 milyon kök skunk, 12 ton esrar, 25 jeneratör, 75 dürbün, 30 güneş paneli ve 28 ton gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi”