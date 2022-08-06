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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu : "PKK/PYD’nin, Fırat Kalkanı Harekat Alanındaki Cerablus’ta gerçekleştireceği bombalı saldırı, Emniyet İstihbarat ekiplerimizin takibi ve operasyonuyla engellendi. 10 kg patlamaya hazır bomba yakalandı. EGM İstihbarat;
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu : "PKK/PYD’nin, Fırat Kalkanı Harekat Alanındaki Cerablus’ta gerçekleştireceği bombalı saldırı, Emniyet İstihbarat ekiplerimizin takibi ve operasyonuyla engellendi. 10 kg patlamaya hazır bomba yakalandı. EGM İstihbarat;
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu : "PKK/PYD’nin, Fırat Kalkanı Harekat Alanındaki Cerablus’ta gerçekleştireceği bombalı saldırı, Emniyet İstihbarat ekiplerimizin takibi ve operasyonuyla engellendi. 10 kg patlamaya hazır bomba yakalandı. EGM İstihbarat; Kilis ve Gaziantep, Emniyet İstihbarat ekiplerimize tebrikler"
Genel 06.08.2022, 22:37
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu : "PKK/PYD’nin, Fırat Kalkanı Harekat Alanındaki Cerablus’ta gerçekleştireceği bombalı saldırı, Emniyet İstihbarat ekiplerimizin takibi ve operasyonuyla engellendi. 10 kg patlamaya hazır bomba yakalandı. EGM İstihbarat; Kilis ve Gaziantep, Emniyet İstihbarat ekiplerimize tebrikler"