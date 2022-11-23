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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "5.9 büyüklüğündeki Deprem’in merkezi olan Düzce Gölyaka ilçemizde yapılan tüm taramalarda can kaybı bilgisi yoktur. AFAD, Jandarma ve Emniyet, tüm ekiplerimizin taramaları devam ediyor."

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "5.9 büyüklüğündeki Deprem’in merkezi olan Düzce Gölyaka ilçemizde yapılan tüm taramalarda can kaybı bilgisi yoktur. AFAD, Jandarma ve Emniyet, tüm ekiplerimizin taramaları devam ediyor."

Genel 23.11.2022, 05:26
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "5.9 büyüklüğündeki Deprem’in merkezi olan Düzce Gölyaka ilçemizde yapılan tüm taramalarda can kaybı bilgisi yoktur. AFAD, Jandarma ve Emniyet, tüm ekiplerimizin taramaları devam ediyor."

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "5.9 büyüklüğündeki Deprem’in merkezi olan Düzce Gölyaka ilçemizde yapılan tüm taramalarda can kaybı bilgisi yoktur. AFAD, Jandarma ve Emniyet, tüm ekiplerimizin taramaları devam ediyor."

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