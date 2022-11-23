İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "5.9 büyüklüğündeki Deprem’in merkezi olan Düzce Gölyaka ilçemizde yapılan tüm taramalarda can kaybı bilgisi yoktur. AFAD, Jandarma ve Emniyet, tüm ekiplerimizin taramaları devam ediyor."