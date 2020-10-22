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İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı, Kaymakam Beşikci ile bir araya geldi

İÇİŞLERİ BAKAN YARDIMCISI İSMAİL ÇATAKLI VE İLLER İDARESİ GENEL MÜDÜR YARDIMCISI YUSUF İZZET KARAMAN, DİYARBAKIR’IN YENİŞEHİR İLÇE KAYMAKAMI VE BELEDİYE BAŞKANI MURAT BEŞİKCİ'Yİ ZİYARET ETTİ.

Genel 22.10.2020, 09:46
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İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı, Kaymakam Beşikci ile bir araya geldi

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı ve İller İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Yusuf İzzet Karaman, Diyarbakır’ın Yenişehir İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkanı Murat Beşikci’yi ziyaret etti.

İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı ve Karaman’ı Kaymakam Beşikci ile kurum müdürleri karşıladı. Ziyarette Bakan Yardımcısı Çataklı, Başkan Beşikci’den çalışmamlar hakkında brifing aldı. Yenişehir ilçesinde yürütülen çalışmalar ve projeler hakkında bilgi veren Kaymakam Beşikci 210 bin nüfuslu Yenişehir ilçesinde devletin tüm imkanlarını seferber ettiklerini belirterek, “Projelerimiz ve çalışmalarımızla devletimizin tüm imkanlarını vatandaşlarımıza götürmekteyiz” dedi.

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı ise Diyarbakır ve ilçelerinin birçok medeniyete beşiklik etmiş tarihi bir kent olduğunu vurgulayarak, kentin kalkınması ve hak etmiş olduğu konuma kavuşturulması için gerekli tüm destek ve çalışmaları sağlayacaklarını söyledi.

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