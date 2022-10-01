İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı, deprem bölgesinde incelemelerde bulundu

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, 5 büyüklüğündeki depremde en fazla hasarı gören Ardahan’ın Göle ilçesine bağlı Çullu, Esenyayla, Küçükaltunbulak, Koyunlu ve Kuytuca köylerinde incelemelerde bulundu.

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Vali Hüseyin Öner ve AK Parti İl Başkanı ile birlikte depremin merkez üssü Ardahan’ın Göle ilçesine ilçesine bağlı Çullu köyü ve etkilenen diğer köyleri ziyaret etti. Köylüler tarafından karşılanan Bakan Yardımcısı Çataklı, yetkililerden deprem sonrası çalışmalar hakkında bilgi aldı. Çataklı, daha sonra heyetle birlikte vatandaşların sorunlarını dinledi. Çataklı, incelemelerinin ardından yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Deprem 20 köyde etkili olmuş ve 12 köyde hasara sebebiyet vermiş. Özellikle 6 köyde hasar daha fazla. Yapılan hasar tespit sonuçlarına göre 102 ağır hasarlı konut var. Yapılan tespitlere göre 77 konutta ikamet edilmekte. 87 ağır hasarlı ahır tespit edilmiş olup bunlardan 44’ü ise fiilen kullanılmakta. Bunlar ilk tespitler ve şimdi kesin tespitler yapılarak askıya çıkacak. Daha sonra vatandaşların itirazları, eksik ve kusurlu gördüğü konular olursa da onlara da bakılacak. Şu ana kadar ilk etapta 160 çadır sevk edilmişti ve bunların 150 tanesi kurulmuş durumda. Hasar tespit çalışmalarının ilki tamamlandı. 102 ağır hasarlı konutumuz var. 87 ağır hasarlı ahır tespiti var. Bunlar ilk tespitler. Bunların kesin tespitleri yapılacak. Bütün köylerimizden yeni talepleri de gördük. Her köyümüzde bir ekibimiz var. Kızılay tarafından da sıcak yemek yardımı devam ediyor. Yeme içme anlamında bir sıkıntı yaşatmayacağız kardeşlerimize."

Çataklı, vatandaşların temel ihtiyaçlarının karşılanması için de maddi destek yardımı yapıldığını belirterek, "Bu planlamayı yaptık. Kar düşmeden hayvan çadırı planlaması yaptık. En büyük tesellimiz can kaybı yok, ciddi bir yaralama yok. Çok rahatlıkla yönetilebilir bir manzara ile karşı karşıyayız. Ayrıca Balçeşme köyünde afet koordinasyon merkezi oluşturacağız. Allah devletimize zeval vermesin, Cumhurbaşkanımızdan, bakanlarımızdan ve sizden razı olsun. Bugün depremin 2’nci günü, arkadaşlarımızdan gerekli bilgileri aldık. Sahada geziyoruz açıkta kalan vatandaşımız olmamış. Acil çadır ihtiyacı olan ve çadırı kurulmamış kalmamış. Sıcak yemeğe muhtaç olan kalmamış. Bingöl hastanelerinde tedaviye muhtaç vatandaşımız kalmamış. Enkaz altında kalan vatandaşımız olmamış. Devletimiz, bakanlarıyla ve Cumhurbaşkanı yardımcısıyla ilk andan itibaren olaya el koymuş. Vali, AFAD, Çevre Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Tarım Bakanlığı olmak üzere herkes burada. Hep beraberiz burada, bundan sonra da kademe kademe sıra sıra ne ihtiyacınız varsa en acil şekilde yapacağız. Biz Elazığ, Malatya, Van Başkale depremini yaşadık. Pandemi ve korona krizini yaşadık. Bugün Bingöl’deyiz şu 6 ay içerisinde yaşadığımız bütün krizlerde vatandaşımızdan hiçbir zaman şikayet henüz olmadı. Bundan sonra da olmayacak, olmaması için de her zaman buradayız. Bu ülkenin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmanın gururunu yaşatmak boynumuzun borcudur" dedi.