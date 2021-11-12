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Hyundai, Grandeur modelinin 35'inci yıl dönümüne özel retro konsept hazırladı

- Geçmişten geleceğe bir saygı gösterisi olarak tanımlanan tamamen elektrikli konspet otomobilde, elektrifikasyona ve gelişmiş aydınlatma teknolojilerine yer verdi

Genel 12.11.2021, 14:04
Hyundai, Grandeur modelinin 35'inci yıl dönümüne özel retro konsept hazırladı

İSTANBUL (AA) - Hyundai Motor Company, efsanevi sedan modeli Grandeur'ün 35'inci yıl dönümünü kutlamak için özel bir konsept model hazırladı.

Hyundai açıklamasına göre, markanın tasarımcıları, yeni konsept modelde köşeli orijinal tasarıma sadık kalırken aynı zamanda gelecekteki teknolojiler ve fütüristik çizgiler için de kendilerini geliştirmeye devam etti.

Geçen aylarda markanın ilk seri üretim modeli Pony’yi yeniden canlandıran mühendisler, bu konseptte de elektrifikasyona ve gelişmiş aydınlatma teknolojilerine yer verdi.

IONIQ 5 modeliyle otomotiv endüstrisine yeni teknolojileri kazandıran Hyundai, yeni konsept modelinde de parametrik piksel dış aydınlatma ve üst kaliteyi simgeleyen Napa deri döşemelerle hazırlanmış bir iç mekan sunuyor. Ultra modern, elektrikli bir otomobil konsepti olarak dikkati çeken araç, retro cazibesini de ilk bakışta hissettiriyor. Yeni yan aynalar, kapalı tip jantlar, sürgülü kaplamalar ve ön-arka piksel tarzı LED far grubuyla da görselliğini üst seviyeye çıkarıyor.

"Hyundai Heritage Series" projesinde yer alan Grandeur'ün bu özel konsepti, lüks bir iç mekana sahip olmasıyla öne çıkıyor. Marka tasarımcıları, yolcuların duyularını harekete geçirmek için 80’lerin dönemini yansıtan ses ve müzik ekipmanlarına araçta yer verdi.

Bronz renkli aydınlatma ve buna uygun modern bir ses sistemi tercih eden mühendisler, orjinaline sadık kalarak "Newtro" yani "yenilik + Retro" konsept teması uyguladı. Güney Koreli ses tasarımcısı Guk-il Yu tarafından geliştirilen ve 18 hoparlörü kontrol eden 4way4 ses sistemi, Grandeur'ün iç mekanını akustik teorisine dayalı olarak bir konser salonuna dönüştürüyor. Orta konsol ve gösterge panelinin bileşimi sayesinde, yüksek düzeyde bir netlik ve derin bas ile zengin ses sunan sistemde piyano işlevi de bulunuyor. Araç park halindeyken ses sistemi aracılığıyla piyano çalınabiliyor.


- Hyundai tasarımcıları, "Heritage Serisi" ile marka mirasının değerlerini yeniden keşfetmeye devam edecek


Açıklamada aktarılanlara göre, ön koltuklar, orijinal Grandeur'den ilham alarak bordo kadife ile donatıldı. Konseptin arkasında ise kaliteli bir şekilde üretilmiş Napa deri döşemelere yer verildi. Orta konsol kol dayanağı ise pahalı bir kol saati veya mobil cihazlar gibi değerli eşyaları saklamak için gizli bir bölmeye sahip olmasıyla dikkati çekiyor.

Gösterge panelindeki kadranları ve düğmeleri ultra geniş olarak kullanan tasarımcılar, dokunmatik özellikli düz ekrana da yer verdi. Tek kollu direksiyon simidi ve uçaklardaki gaz koluna benzer vites koluyla da 80'lerin havasını koruyan Hyundai tasarımcıları, dijital gösterge panelinin sol ve sağ uçlarından başlayan bronz renkli ışık huzmesini de kabinin çevresine doğru yaydı. B sütunlarına nüfuz eden bu ambiyans aydınlatması, iç mekana göz alıcı bir renk katarken, daha geniş bir alan hissi de uyandırıyor.

İlk kez 1986 yılında satışa sunulan Grandeur, markanın ana vatanı Güney Kore’de ve Amerika’da oldukça sevilmiş ve sedan modeller arasındaki iddiasını günden güne artırmıştı.

1975 Pony ve 1986 Grandeur modellerinin elektrikli retro konseptlerini tasarlayan Hyundai tasarımcılarının, bir başka "Heritage Serisi" ile marka mirasının değerlerini yeniden keşfetmeye devam edeceği bildirildi.

#grandeur #Hyundai
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